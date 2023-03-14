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تكنولوجيا وعلوم

توقعات "غير مطمئنة" بشأن إطلاق صاروخ Starship

Lebanon 24
14-03-2023 | 17:37
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كشف الملياردير الأميركي مدير شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك عن توقعات صادمة بشأن احتمالية فشل إطلاق صاروخ "ستارشيب" الذي تستعد الشركة لإطلاقه خلال الأسابيع القادمة.

وتبلغ تكلفة صاروخ "ستارشيب" 3 مليارات دولار، وهو مصمم للذهاب إلى المريخ، ومن المقرر إطلاقه إلى المدار لأول مرة قريبا، لكن ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، ألمح إلى عدم ثقته في وصول الصاروخ إلى المدار.
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وقال ماسك عن الصاروخ: "لا أقول إنه سيصل إلى المدار، لكنني أضمن أن يكون الإطلاق مثيرا ولن يكون حدثا مملًا!".

وقال خلال مقابلة في مؤتمر "مورغان ستانلي" الأسبوع الماضي: "أعتقد أن لديه فرصة تبلغ حوالي 50% في الوصول إلى المدار".

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