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تكنولوجيا وعلوم
"عصا سحرية" مدعومة بالذكاء الاصطناعي من "غوغل"
Lebanon 24
15-03-2023
|
06:00
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كشفت شركة غوغل التابعة لألفابت عن مجموعة من أدوات الذكاء الصناعي لخدماتها للبريد الإلكتروني والبرمجيات التعاونية والسحابية.
وفي تجدد للمنافسة بين عملاقي التكنولوجيا، حيث كشف كل منهما عن روبوت دردشة الشهر الماضي، أطلقت ألفابت وصف "العصا السحرية" على برنامجها الشهير "غوغل دوكس" الذي يمكنه صياغة مدونة تسويقية أو خطة تدريب أو غير ذلك من النصوص ثم مراجعة أسلوبه وفقا لتقدير المستخدمين حسبما أكد مسؤول في الشركة للصحفيين.
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وفي الوقت نفسه أعلنت مايكروسوفت عن فعالية يوم الخميس حول مدى "الابتكار في الذكاء الصناعي التوليدي"، والتي من المتوقع أن تكشف خلالها عن معالج المستندات المنافس "وورد".
وقالت ألفابت أيضا إن أداة الذكاء الصناعي الجديدة الخاصة بها ستكون قادرة على تلخيص موضوعات الرسائل في خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" وصياغة عروض بنظام الشرائح وتخصيص التواصل مع العملاء وتدوين ملاحظات الاجتماعات في إطار تحديثها لبرمجيات "غوغل وركسبيس"، وهي مجموعة منتجات تضم مليارات المستخدمين على حسابات مجانية ومدفوعة.
وقال توماس كوريان الرئيس التنفيذي لغوغل كلاود في إيجاز صحفي "هذه المرحلة التالية نمنح فيها العنصر البشري دعما من أداة ذكاء صناعي متعاونة، والتي تعمل في الوقت الفعلي".
وتتيح ألفابت للمستخدمين التجريبين المعتمدين الوصول إلى ميزات "ورك سبيس" الجديدة على أساس التناوب على مدار العام قبل إطلاق أوسع، مثلما فعلت هي ومايكروسوفت في الإصدار التدريجي لبرامج روبوت الدردشة.
ورفض كوريان الإفصاح عن تكلفة "ورك سبيس" في نسخته الأكثر تقدما للشركات أو الأفراد.
وشدد كوريان على أن غوغل لا تزال "ملتزمة بشدة بذكاء صناعي مسؤول"، إذ تضع ضوابط للعملاء وتراجع الاستخدام السليم لمنتجاتها.
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