Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

المكالمات المزعجة.. ميزة جديدة من واتساب انتظرها المستخدمون

Lebanon 24
15-03-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1047585-638144904533726162.jpg
Doc-P-1047585-638144904533726162.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت لقطات مسربة أن تطبيق الدردشة الشهير واتساب (WhatsApp) المملوك لشركة ميتا (Meta) يريد إضافة أداة جديدة لإسكات مكالمات البريد العشوائي.

وبينما ستظل المكالمات تظهر في قائمة الإشعارات والمكالمات الخاصة بك، إلا أن جهات الاتصال المجهولة لن تتمكن من إزعاجك، حيث يمكن للأشخاص قريبا تشغيل كتم صوت المتصلين غير المعروفين من الإعدادات.
Advertisement

وقال موقع "وابيتا إنفو" (WABetaInfo) إن إحدى المشكلات التي تؤثر على مجموعات واتساب هي إمكانية الوصول من قبل أي شخص لأرقام هواتف الآخرين في المجموعة، ويؤدي هذا إلى مشكلة خطيرة لأنه يمكن لأي شخص الاتصال بالأعضاء الآخرين، حتى بدون سبب وجيه، بغض النظر عما إذا كان لديه الإذن للقيام بذلك.

وأظهرت لقطة شاشة عرضها الموقع كيف يعمل واتساب على الميزة الجديدة التي تتيح للمستخدمين إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، وسيكون زر الإبطال موجودا في إعدادات التطبيق. وبمجرد الضغط عليه، يتم إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، ولكن سيتم عرضها في قائمة المكالمات ومركز الإشعارات.

وليس من الواضح متى ستصل الميزة الجديدة إلى التطبيق، حيث يعمل "واتساب" باستمرار على الميزات والأدوات الجديدة، ولكن بعض الميزات لا يتم إطلاقها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2023-03-16
00:00 | 2023-03-16
17:00 | 2023-03-15
12:00 | 2023-03-15
09:00 | 2023-03-15
06:00 | 2023-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website