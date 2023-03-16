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تكنولوجيا وعلوم

التكنولوجيا تساعدك على تحسين نومك.. كيف ذلك؟

Lebanon 24
16-03-2023 | 03:00
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هناك العديد من الوسائل الرقمية، التي تساعد في الخلود إلى النوم وتحسين جودة النوم، مثل تطبيقات تتبع النوم وأجهزة الضوضاء البيضاء.
 
ووفقا لتقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن 31 بالمئة فقط من سكان العالم يحصلون على "قسط كاف من الراحة".
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واستندت الشبكة بذلك إلى إحصائيات شركة "أبل" التي تتبع جودة النوم عبر ساعاتها.
وكشف المختص بالتكنولوجيا والتطبيقات في "فوكس نيوز" كورت نوتسون، عن أفضل الطرق باستخدام التكنولوجيا لتحسين جودة النوم، وهي:

-موقع "Headspace" المختص بالنوم، يقدم مقاطع فيديو ترشدك لكيفية الاسترخاء والتأمل باستخدام طرق خاصة تساعد جسمك.
-على منصة "نتفلكس" هناك مسلسل من 7 حلقات مخصص لتطوير النوم بعنوان "الدليل للنوم"، كل منها غني بالمعلومات التي ستغير حياتك وطريقة نومك.
- تطبيق "Calm" الذي يوفر موسيقى وقصص خاصة للنوم، بعضها يقوم بروايتها مشاهير.
-تطبيق "Peloton" للتمارين الرياضية، به قسم خاص لتنظيم التنفس والتركيز على التنفس، وفيه أكثر من ألف جلسة للتأمل والاسترخاء للمساعدة على نوم عميق.
-تطبيق "Bettersleep" يحتوي على قصص للنوم، ونظام يتبع نومك بشكل تقني ليوفر الإحصاءات المتعلقة بالنوم. (سكاي نيوز)
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