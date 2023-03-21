Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يعمل مع شبكات 5G الحديثة.. هاتف مميز بسعر منافس تطلقه "سامسونغ" قريباً

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1049393-638149856608742912.jpg
Doc-P-1049393-638149856608742912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد سامسونغ قبل نهاية آذار الجاري لإطلاق هاتف Galaxy F14، مزود بكاميرات ومواصفات ممتازة ، سعره منافس ويعمل مع شبكات 5G الحديثة.
 
وتبعا لأحدث التسريبات، فإن هذا الهاتف حصل على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار.
Advertisement
وجاءت شاشة الجهاز من نوع PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Exynos 1330، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDHC.

أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة f/1.8 للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسج لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
00:00 | 2023-03-23
17:00 | 2023-03-22
16:44 | 2023-03-22
15:00 | 2023-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website