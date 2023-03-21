يعمل مع شبكات 5G الحديثة.. هاتف مميز بسعر منافس تطلقه "سامسونغ" قريباً

تستعد سامسونغ قبل نهاية آذار الجاري لإطلاق هاتف Galaxy F14، مزود بكاميرات ومواصفات ممتازة ، سعره منافس ويعمل مع شبكات 5G الحديثة.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن هذا الهاتف حصل على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار.

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وجاءت شاشة الجهاز من نوع PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.



ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Exynos 1330، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDHC.



أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة f/1.8 للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.



ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسج لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا. (روسيا اليوم)