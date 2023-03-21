"بروجيكت سنرايز".. منتج جديد لأدوبي يسهل عمل المصممين والمسوقين

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أطلقت شركة أدوبي (Adobe)، اليوم الثلاثاء، أداة تهدف إلى مساعدة أقسام التسويق في متاجر التجارة الإلكترونية على إنشاء صور للمنتجات دون الحاجة إلى الدفع مقابل التقاط أكبر عدد ممكن من الصور.ستتيح الأداة، المسماة "بروجيكت سنرايز" (Project Sunrise)، لفرق التسويق إنشاء أشكال جديدة من الصور من نموذج ثلاثي الأبعاد لمنتجات مثل الأحذية أو أدوات المطبخ أو الأثاث.والأداة مصممة لمساعدة محترفي التسويق للوصول إلى الصور التي يحتاجونها لصفحات الويب ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية.ويعتبر المنتج ثمرة لجهود أدوبي في تطوير برامج إنشاء الصور وتحريرها في مقرها بكاليفورنيا ومشروع أعمالها الأحدث المتمثل في توفير أدوات للتسويق والتجارة الإلكترونية.بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية التي تضم آلاف المنتجات في معارضها بألوان وتصاميم مختلفة، فقد استبدلت بالصور التقليدية العروض الواقعية في العديد من التطبيقات، وهو ما تبنته مثلا شركات مثل أمازون (Amazon) وتارغت كورب (Target Corp).وقال فرانسوا كوتين خبير التسويق في "أدوبي" إن مواكبة التطور في تقديم العروض المبتكرة للسلع خلقت قدرا هائلا من العمل لشركات التجارة الإلكترونية حيث أصبحت الحملات التسويقية مطورة بشكل أكثر إحكاما.