"ديولينغو" يعمل على إنشاء تطبيق لتعلّم الموسيقى

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أفاد موقع "تيك كرانش" بأن تطبيق تعليم اللغات الشهير "ديولينغو" يعمل على إنشاء تطبيق آخر لتعلّم الموسيقى (Duolingo Music)، وفقاً لإعلان وظيفة نشره التطبيق في موقعه على الإنترنت.وبحسب ما ورد، طلب إعلان الوظيفة "خبيراً في تعليم الموسيقى يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة التعليمية العملية"، وكل من سيحصل على الوظيفة سيكون مسؤولاً عن التأكد من أن التطبيق "جيّد في تعلّم العلوم".ومن المهام المطلوبة منهم ترجمة "نتائج الأبحاث إلى أفكار ملموسة" يمكن استخدامها في أنشطة التعلم التي يشتهر بها "ديولينغو"، ويتعيّن عليهم أخذ زمام المبادرة في تطوير المناهج الدراسية، ما يدلّ على أن التطبيق لا يزال في مراحله الأولى.إذا تم إصدار تطبيق "Duolingo Music"، فسوف ينضم إلى قائمة تطبيقات التعلم التي يشغّلها "ديولينغو"، مثل تطبيق "ABC" الذي يعلم الأطفال كيفية القراءة والكتابة، وتطبيق اختبار اللغة الإنكليزية للحصول على شهادة اللغة وتطبيق الرياضيات الذي يستخدم الرسوم المتحركة الملونة والتمارين التفاعلية لمساعدة الأشخاص على تعلم الحسابات.ووفقاً لـ"تيك كرانش"، فإن الشركة تقوم على الأرجح بتوسيع قائمته لضمان بقائه ونمو دخله في المستقبل، ويبدو أن الخطة تعمل حتى الآن: في تقرير أرباح "ديولينغو" للربع الرابع من عام 2022، كشف التطبيق أن المشتركين زادوا بنسبة 67 في المئة عن العام السابق.