Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ديولينغو" يعمل على إنشاء تطبيق لتعلّم الموسيقى

Lebanon 24
22-03-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1049592-638150343254209277.jpg
Doc-P-1049592-638150343254209277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد موقع "تيك كرانش" بأن تطبيق تعليم اللغات الشهير "ديولينغو" يعمل على إنشاء تطبيق آخر لتعلّم الموسيقى (Duolingo Music)، وفقاً لإعلان وظيفة نشره التطبيق في موقعه على الإنترنت.

وبحسب ما ورد، طلب إعلان الوظيفة "خبيراً في تعليم الموسيقى يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة التعليمية العملية"، وكل من سيحصل على الوظيفة سيكون مسؤولاً عن التأكد من أن التطبيق "جيّد في تعلّم العلوم".
Advertisement

ومن المهام المطلوبة منهم ترجمة "نتائج الأبحاث إلى أفكار ملموسة" يمكن استخدامها في أنشطة التعلم التي يشتهر بها "ديولينغو"، ويتعيّن عليهم أخذ زمام المبادرة في تطوير المناهج الدراسية، ما يدلّ على أن التطبيق لا يزال في مراحله الأولى.

إذا تم إصدار تطبيق "Duolingo Music"، فسوف ينضم إلى قائمة تطبيقات التعلم التي يشغّلها "ديولينغو"، مثل تطبيق "ABC" الذي يعلم الأطفال كيفية القراءة والكتابة، وتطبيق اختبار اللغة الإنكليزية للحصول على شهادة اللغة وتطبيق الرياضيات الذي يستخدم الرسوم المتحركة الملونة والتمارين التفاعلية لمساعدة الأشخاص على تعلم الحسابات.

ووفقاً لـ"تيك كرانش"، فإن الشركة تقوم على الأرجح بتوسيع قائمته لضمان بقائه ونمو دخله في المستقبل، ويبدو أن الخطة تعمل حتى الآن: في تقرير أرباح "ديولينغو" للربع الرابع من عام 2022، كشف التطبيق أن المشتركين زادوا بنسبة 67 في المئة عن العام السابق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
00:00 | 2023-03-23
17:00 | 2023-03-22
16:44 | 2023-03-22
15:00 | 2023-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website