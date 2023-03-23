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تكنولوجيا وعلوم

ميزتان هامتان بينهما خدعة ذكية.. ماذا يحضّر واتساب للعالم؟

Lebanon 24
23-03-2023 | 00:00
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في تحديث جديد يهدف لإرضاء المستخدمين، أطلق تطبيق الدردشة الشهير واتساب ميزتين ولا أجمل.
 
فقد أعلن البرنامج الأخضر، الأربعاء، أنه سيمنح للمستخدم معرفة المجموعات التي يشترك فيها مع شخص ما عبر التطبيق، سواء كان شريكاً سابقاً أو زميلاً مزعجاً.
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كما أضاف في بيان، أن التمرير عبر الدردشات القديمة بات شيئا من الماضي بفضل الميزة الجديدة الذكية.
 
وأوضح أنه اعتبارا من اليوم، سيتمكن المستخدمون من البحث عن اسم جهة الاتصال ومشاهدة المجموعات المشتركة بينهم.

وقال: "سواء كنت تحاول تذكر اسم مجموعة تعرف أنك تشاركها مع شخص ما أو تريد رؤية المجموعات التي تشتركان فيها معا، يمكنك الآن بسهولة البحث عن اسم جهة اتصال لمعرفة المجموعات المشتركة بينكما".

كما أكد أن الأداة الجديدة سهلة الاستخدام، وهي إحدى ميزتين جديدتين يتم طرحهما للمجموعات عبر التطبيق.
 
وكل ما عليك فعله هو فتح واتساب واكتب اسم جهة الاتصال في شريط البحث، وستتمكن بهذا من التمرير عبر المجموعات المشتركة معهم.

أما التحديث الثاني، فهو عنصر تحكم جديد لمسؤولي المجموعة الذين يمكنهم الآن رؤية جميع الطلبات في مكان واحد، لافتاً إلى أن المجموعات هي المكان الذي يجري فيه الأشخاص بعضا من أكثر محادثاتهم حميمية.

وأكد على أنه من المهم أن يتمكن المسؤولون من تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور وما لا يمكنهم ذلك بسهولة. (العربية) 
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