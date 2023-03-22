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تكنولوجيا وعلوم

تقنية جديدة تحول النصوص المكتوبة لمقاطع فيديو!

Lebanon 24
22-03-2023 | 17:00
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تمكن الخبراء في شركة "Runway AI" من تطوير تقنية جديدة قادرة على صنع مقاطع فيديو بناء على وصف نصي معين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تقنية "Gen 2" التي طورتها الشركة ، تعتمد الذكاء الاصطناعي، ولها القدرة على إنشاء مقطع فيديو بناء على وصف نصي لبضع كلمات فقط، فعلى سبيل المثال يكفي أن يكتب المستخدم عبارة "قطة تمشي تحت المطر" لتقوم التقنية بتحويل هذا الوصف إلى مقطع فيديو مدته 3 ثوان تقريبا.
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وبالإضافة إلى استعمال الكلمات يمكن لمستخدم التقنية الجديدة استعمال صورة معينة كتلميج لخوارزميات التقنية كيف يريد للأشكال أن تظهر في مقطع الفيديو الذي يريد الحصول عليه.
 
وتشبه تقنية "Gen 2" الجديدة في مبدأ عملها الآلية التي تعتمد في تحويل النصوص إلى صور في خدمات "MidJourny" ، لكنها تحوّل الكلمات والعبارات إلى مقاطع فيديو.

وأشارت "Runway AI" إلى أن تقنيتها الجديدة ليست متاحة للجميع حاليا، ويمكن للراغبين بتجربتها التسجيل عبر موقع الويب الخاص بالمطورين، وإضافة أنفسهم على قوائم الانتظار.

وتجدر الإشارة إلى أن "Runway AI" كانت قد بدأت بتطوير تقنيات تعتمد الذكاء الاصطناعي منذ العام 2028، وتمكنت العام الماضي من اجتذاب استثمارات بقيمة 50 مليون دولار، كما ساهمت بتطوير تقنيات Stable Diffusion القادرة على تحويل النصوص المكتوبة إلى صور. (روسيا اليوم) 
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