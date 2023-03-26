خصائص جديدة لذكاء أكبر مع "chatgpt".. تعرّفوا اليها

أعلنت شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه.بي" إضافة المزيد من الوظائف والخصائص إلى منصة محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي"، بهدف توسيع نطاق الاستخدام الوظيفي للمنصة بشدة.



وتضم المجموعة الأولى من الخصائص والوظائف الجديدة، إمكانية اختيار مستخدمي ومطوري "شات جي.بي.تي"، والسماح للمنصة باختيار مصادر جديدة للبيانات المباشرة والمحدثة عبر الإنترنت، بما ذلك المصادر المستقلة مثل إكسبيديا وكاياك وإنستركارت.

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وقبل هذا التحديث، كانت منصة "شات جي.بي.تي" مقيدة بالحصول على المعلومات من بين البيانات المعالجة لديها، وأحدثها يعود إلى 2021، بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وقالت شركة أوبن إيه.آي على موقعها الإلكتروني: "على الرغم من أنه لا تشبيه مثالياً، فإن الإضافات الجديدة يمكن أن تكون عيوناً وآذاناً لنماذج اللغة وتسمح لها بالوصول إلى معلومات حديثة للغاية وشخصية ومحددة جداً، وإضافتها إلى البيانات المعالجة التي تعتمد عليها".





على سبيل المثال، يمكن لمنصة "شات جي.بي.تي" الآن البحث عن إجابة لسؤال، مثل مدى نجاح مبيعات تذاكر السينما للأفلام الفائزة بجوائز الأوسكار للعام الحالي، مقارنة بالأفلام الأخرى الصادرة حديثاً.

وهذه الوظيفة الجديدة تعمل بفضل إضافة إمكانية تصفح مواقع الإنترنت، والتي تتيح للمنصة الحصول على المعلومات المتاحة على المواقع المختلفة، ثم تصنيفها ومعالجتها لتقديم الإجابة.





وكتب سام ألتمان، الشريك المؤسس لشركة أوبن إيه.آي على موقع تويتر المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، قائلاً: "إن الإضافات الجديدة مازالت تجريبية، لكننا نعتقد أنها خطوة عظيمة في هذا الاتجاه. فهذه الخاصية مطلوبة بشدة".