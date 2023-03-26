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تكنولوجيا وعلوم

بطارية الآيفون تنفد بسرعة.. الحل في خطوات بسيطة

Lebanon 24
26-03-2023 | 16:00
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عادة ما تتمتع أجهزة آيفون الأحدث من "أبل"، بعمر بطارية جيد، لكن التطبيقات الموجودة على الهاتف يمكن أن تؤثر على جودة وعمر البطارية، لذا إذا وجدت أن بطارية هاتفك تنفد بسرعة كبيرة، فقد يكون الحل في "خيار" موجود ضمن الإعدادات.
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تحديث التطبيقات في الخلفية

في هواتف آيفون، يتم تحديث التطبيقات في الخلفية "Background App Refresh".
لفهم هذا بشكل أوضح، تقول أبل: "بعد التغيير إلى تطبيق مختلف (الانتقال من تطبيق لآخر)، سيتم تشغيل بعض التطبيقات لفترة قصيرة قبل أن يتم ضبطها على حالة التعليق".
"التطبيقات التي تكون في حالة تعليق، غير مستخدمة بشكل نشط، ولا تفتح أو تستهلك موارد النظام"، وفق أبل.
لكن من خلال تحديث التطبيقات في الخلفية، يمكن للتطبيقات المعلقة البحث عن التحديثات ومحتوى جديد.
 
استنزاف البطارية

قد تكون ميزة تحديث التطبيقات في الخلفية مفيدة، لكنها تستنزف بطارية جهازك، لذا قد ترغب في إيقاف ذلك.
أبل اعترفت أيضا بأن "إيقاف تشغيل التطبيقات يساعد في الحفاظ على عمر البطارية".
 
كيف يمكنك وقف الخاصية؟

انتقل إلى "الإعدادات" (Settings) وانقر على "عام" (General).
اضغط على "تحديث التطبيقات في الخلفية" (Background App Refresh).
انقر على "إغلاق" (OFF).
يوجد أيضا إعدادان آخران هما "واي فاي وباقة الإنترنت" (Wi-Fi and mobile data.)، أو "واي فاي" (WiFi).
يمكن تجربة خيار الـ"واي فاي" إذا لم تكن تريد للتشغيل في الخلفية أن يتوقف كليا، وإنما التوقف عندما تكون في الخارج وغير متصل بالإنترنت عبر خدمة الواي فاي.
إذا وجدت أن إيقاف تشغيله يترك لك شعورا أقل بالتفاعل مع تطبيقاتك المحببة، فما عليك سوى اتباع التعليمات المذكورة أعلاه لإعادة تشغيلها في ثوانٍ.
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