قامت شركة مايكروسوفت بإطلاق تحديث لإصلاح ثغرة، ضمن برنامج تحرير لقطة الشاشة في نظامي التشغيل ويندوز 10 و11.



وكان موقع Bleeping Computer اكتشف سابقاً أن هذه الثغرة الأمنية التي تسمى "aCropalypse"، تسمح للأفراد باستعادة الجزء المحرر من صورة الشاشة، مما يمكن أن يكشف عن معلومات شخصية كانت قد تم قصها أو إخفاؤها.

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ووفقاً لمايكروسوفت، فإن المشكلة (CVE-2023-28303) تؤثر على تطبيق Snip & Sketch على ويندوز 10 وأداة Snipping Tool على ويندوز 11.

ومع ذلك، فإن ذلك ينطبق فقط على الصور التي تم إنشاؤها وحفظها وتحريرها ثم حفظها مرة أخرى على الملف الأصلي، وعلى تلك التي تم فتحها في أداة Snipping Tool وتحريرها وحفظها في نفس الموقع. ولا يؤثر على اللقطات التي تم تعديلها قبل حفظها، ولا يؤثر أيضاً على اللقطات التي تم نسخها ولصقها في مثل داخل البريد الإلكتروني أو المستند.