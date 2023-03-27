الأقمار الصناعية.. لماذا تشكّل تهديداً عالمياً غير مسبوق؟!

حذر علماء الفلك من أن التلوث الضوئي الناجم عن ارتفاع عدد الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، يشكل "تهديدا عالميا غير مسبوق للطبيعة".



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ومن المقرر إطلاق أسطول من مجموعات الإنترنت الجديدة قريبا، ما يضيف آلاف الأقمار الصناعية إلى المنطقة المزدحمة بالفعل والتي تقل عن 2000 كيلومتر (1250 ميلا) فوق الأرض.



ويزيد كل قمر صناعي جديد من خطر اصطدامه بجسم آخر يدور حول الأرض، ما يخلق المزيد من الحطام. ويمكن أن يخلق هذا تفاعلا متسلسلا حيث تخلق الاصطدامات المتتالية شظايا أصغر من الحطام، ما يضيف إلى سحابة "النفايات الفضائية" التي تعكس الضوء إلى الأرض. ومنذ عام 2019 تضاعف عدد الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض أكثر من الضعف، بعد أن أطلقت شركة سبيس إكس الأميركية أول "كوكبة ضخمة" تضم آلاف الأقمار الصناعية.ومن المقرر إطلاق أسطول من مجموعات الإنترنت الجديدة قريبا، ما يضيف آلاف الأقمار الصناعية إلى المنطقة المزدحمة بالفعل والتي تقل عن 2000 كيلومتر (1250 ميلا) فوق الأرض.ويزيد كل قمر صناعي جديد من خطر اصطدامه بجسم آخر يدور حول الأرض، ما يخلق المزيد من الحطام. ويمكن أن يخلق هذا تفاعلا متسلسلا حيث تخلق الاصطدامات المتتالية شظايا أصغر من الحطام، ما يضيف إلى سحابة "النفايات الفضائية" التي تعكس الضوء إلى الأرض.

وفي إحدى الأوراق البحثية المنشورة في مجلة Nature Astronomy، قال الباحثون إنهم لأول مرة قاموا بقياس مدى تأثير سماء الليل الأكثر إشراقا ماليا وعلميا على عمل مرصد رئيسي.

واقترحت النمذجة أنه بالنسبة لمرصد فيرا روبين، وهو تلسكوب عملاق قيد الإنشاء حاليا في تشيلي، فإن الجزء الأكثر ظلمة من سماء الليل سيصبح أكثر إشراقا بنسبة 7.5% خلال العقد المقبل.



وقال المعد المشارك في الدراسة جون بارنتين، إن ذلك من شأنه أن يقلل عدد النجوم التي يستطيع المرصد رؤيتها بنحو 7.5%، ومن شأنه أن يضيف ما يقرب من عام إلى مسح المرصد، بتكلفة حوالي 21.8 مليون دولار.

وأضاف أن هناك تكلفة أخرى لسماء أكثر إشراقا من المستحيل حسابها وهي الأحداث السماوية التي لن تتمكن البشرية من مراقبتها أبدا، وقد تكون الزيادة في التلوث الضوئي أسوأ مما كان يعتقد.

واستخدمت دراسة أخرى في الطبيعة نمذجة مكثفة للإشارة إلى أن القياسات الحالية للتلوث الضوئي تقلل بشكل كبير من هذه الظاهرة.

وحذر الباحثون من أن سطوع سماء الليل لن يؤثر فقط على علماء الفلك المحترفين والمراصد الكبرى، فبحسب ابارنا فينكاتيسان، عالمة الفلك بجامعة سان فرانسيسكو، تهدد أيضا "علاقتنا القديمة مع سماء الليل".



ودعت العالمة مجموعة من علماء الفلك من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا العلماء إلى "وقف هذا الهجوم" في الليل الطبيعي.

كما دعا علماء الفلك إلى الحد بشكل جذري من الأبراج الضخمة، مضيفين أنه "يجب ألا نرفض إمكانية حظرها". (روسيا اليوم)