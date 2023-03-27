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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تطلق قطعة إلكترونية مميزة.. ماذا تضم؟

Lebanon 24
27-03-2023 | 06:00
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بالشؤون التقنية صورا ومواصفات تتعلق بسوار ذكي يأتي بمواصفات خاصة، تستعد هواوي لإطلاقه قريبا.
وتبعا للتسريبات فإن Talk Band B7 القادم من هواوي سيأتي على هيئة سوار ذكي بمبدأ (2 في 1)، يمكن تحويله إلى سماعة بلوتوث صغيرة عند الحاجة إلى إجراء المكالمات.
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هواوي تطلق قطعة إلكترونية مميزة تضم سوارا ذكيا وسماعة بلوثوث في آن معا!



وسيحصل الجهاز على شاشة AMOLED مستطيلة الشكل بمقاس 1.53 بوصة، بدقة عرض (188/460) بيكسل، يمكن من خلالها مراقبة الوقت والتاريخ والتحكم بالتطبيقات، وستحمل هذه الشاشة المدمجة مع سماعة البلوثوث في إطار أنيق من الجلد أو الستانلس.


وحصل السوار على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP57، كما جهّز بمايكروفونات عالية الأداء لإجراء المكالمات الهاتفية عند استخدامه كسماعة، دعم بشرائح Kirin A1، وتقنيات Bluetooth 5.2، وتقنيات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات النشاط البدني للمستخدم، فضلا عن تزويده ببطارية يمكن شحنها عبر شاحن USB-C سريع. (روسيا اليوم)
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