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تكنولوجيا وعلوم

شائعات تكشف عن تغيير كبير في تصميم هاتف آبل القادم.. كيف سيصبح؟

Lebanon 24
27-03-2023 | 09:00
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قد تلغي آبل ميزة كانت أساسية في الهواتف الذكية منذ إطلاق "آيفون" الأصلي في عام 2007، على الأجهزة القادمة، وهي مفتاح كتم الصوت.
ووفقا للصور التي تم تحميلها على "تيك توك" بواسطة @chenwen1987، فقد يظهر زر كتم الصوت وتشغيل الصوت معا على "آيفون برو 15" و"آيفون برو ماكس 15"، بدلا من المفتاح الأساسي.
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وتُظهر التصميمات، التي تم نشرها لاحقا على "تويتر"، عرضا جانبيا للنموذج يبدو أنه يحتوي على زر طويل واحد فقط لضبط مستويات الصوت.
وتشير الادعاءات أيضا إلى أن هذا الزر لن يتحرك، ما يوفر إحساسا بالضغط فقط باستخدام ردود الفعل اللمسية.
ووسط شائعات "آيفون 15"، تكهن البعض بأن آبل قد تميل نحو المزيد من تخصيص البرامج.

وخمّن Tech Radar أن زر كتم الصوت يمكن أن يحتوي على وظائف الكاميرا إذا كانت الإعدادات قابلة للتعديل بشكل أكبر.
 
 
ونشر المراجع التقني سوني ديكسون، صورا، أظهرت أن الحد الفاصل بين الشاشة والإطار سيكون قريبا أرق من الموديلات السابقة، وفقا لما ذكرته MacRumors.


وعلى الرغم من ذلك، تظهر صور أخرى أن الطراز الأساسي لجهاز "آيفون 15" لا يزال يتضمن مفتاح كتم الصوت.

وجاءت "التسريبات" الخاصة بالطراز الجديد بعد شائعات سابقة تشير إلى أن العديد من التغييرات في التصميم كانت قادمة إلى "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس". (روسيا اليوم)
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