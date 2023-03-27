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تكنولوجيا وعلوم

حالة نادرة هذا الأسبوع.. 5 كواكب ستصطف مع القمر

Lebanon 24
27-03-2023 | 12:00
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يمكن لعشاق الفلك مراقبة السماء هذا الأسبوع للحصول على فرصة نادرة لمشاهدة اصطفاف خمسة كواكب هي عطارد والمشتري والزهرة وأورانوس والمريخ، بالقرب من القمر.

وأفضل يوم لرؤية هذه المجموعة بأكملها هو الثلاثاء، بحسب ما قال بيل كوك، عالم الفلك في وكالة ناسا، الذي أوضح أن أفضل فترة هي بعد غروب الشمس مباشرة.
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ويمكن رؤية انتشار الكواكب الخمسة من أي مكان على الأرض، طالما لديك سماء صافية وإطلالة على الغرب، وفق ما نشر موقع " pbs".

إلى ذلك، أوضح كوك أنه سيكون من السهل جداً رؤية كوكب المشتري والزهرة والمريخ نظراً لأنها تتألق بشكل مشرق.

فيما سيكون كوكب الزهرة من ألمع الأشياء في السماء، وسيكون كوكب المريخ معلقاً بالقرب من القمر مع توهج ضارب إلى الحمرة.

وقد يكون رؤية عطارد وأورانوس أصعب، لأنهما سيكونان أكثر قتامة. وستحتاج على الأرجح إلى منظار.

وتصطف أعداد ومجموعات مختلفة من الكواكب في السماء من وقت لآخر. وكانت هناك تشكيلة من خمسة كواكب في الصيف الماضي، وهناك تشكيلة أخرى في حزيران المقبل، بترتيب مختلف قليلاً.

وقال كوك إن هذا النوع من المحاذاة يحدث عندما تصطف مدارات الكواكب على جانب واحد من الشمس من منظور الأرض.
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