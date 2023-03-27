الذكاء الاصطناعي يعود إلى العصور القديمة... سيلفي للفراعنة والفايكنغ وغيرهم! (صور)

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لم نتخيل ولو لوهلة أنه بالإمكان رؤية صور "سيلفي" لأشخاص من عصور قديمة، إلا أن الخيال بات حقيقة بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنه بدأ يتغلغل في الكثير من الأمور التي طالما حلم البشر بتحقيقها.فقد كشف الذكاء الاصطناعي عن الشكل الذي قد تبدو عليه صور "السيلفي" الجماعية في فترات زمنية مختلفة، تعود إلى حقب لم تعرف التقنيات الحديثة التي يمتلكها البشر اليوم.ونشر مستخدم على موقع Reddit سلسلة طويلة من صور السيلفي القديمة، كما لو كان مسافراً عبر الزمن.واستخدم منشئ الصور الذكاء الاصطناعي المعروف باسم Midjourney، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.وحصدت الصور آلاف الإعجابات على Reddit لتشبيه الأشخاص من فترات زمنية مختلفة تماماً بإنسان القرن الحادي والعشرين.كما شملت الصور أعراقاً مختلفة من مناطق عديدة حول العالم وفترات زمنية متنوعة، مثل المحاربين البولينيزيين القدماء، وإنسان الكهف وحتى الهنود الحمر.