سلطان النيادي يكشف عن تجربة طبية من محطة الفضاء الدولية

شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تفاصيل واحدة من التجارب الطبية الموكلة إليه في محطة الفضاء الدولية.

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وقال النيادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن واحدة من التجارب الموكلة إليه هي دراسة "Cardinal Heart 2.0" التابعة لجامعة ستانفورد.وأضاف: "من خلال هذه التجربة يمكننا معرفة آثار الأدوية السريرية على خلايا القلب في الفضاء، المساعدة على منع مخاطر الإصابة بأمراض القلب لرواد الفضاء".وبحسب النيادي، فإن هذه التجربة ستساهم أيضا في تطوير العلاج لأمراض القلب على الأرض.في السياق، تقول وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن "قلب الإنسان في محطة الفضاء الدولية يحتل مركز الصدارة في قائمة الاهتمامات.. حيث يمكن للأمراض أو عوامل أخرى مثل الشيخوخة التي تؤثر على القلب أن تغير الصحة العامة للشخص ورفاهيته".