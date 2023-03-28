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تكنولوجيا وعلوم

يشمل كل المستخدمين.. إيلون ماسك يعلن عن تحديث جديد لمنصة "تويتر"

Lebanon 24
28-03-2023 | 03:00
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن موقع التدوين المصغر "تويتر"، الذي استحوذ عليه العام الماضي، سيشهد تحديثاً جديداً يشمل كل المستخدمين.
وقال ماسك في تغريدة على  "تويتر" إن قائمة "لأجلك" أو (For You) التي تشمل قائمة بالتغريدات التي يوصي بها الموقع ستشمل قريبا الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء فقط.
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وكان "تويتر" قد أطلق هذه الخدمة في كانون الثاني الماضي، ضمن سلسلة التغييرات التي أجراها ماسك بعد الاستحواذ على الموقع لقاء 44 مليار دولار في تشرين الأول من عام 2022.


وبحسب ماسك، فإن هذه الطريقة هي الوحيدة والواقعية لكبح الروبوتات أو البوتات الآلية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، أما استخدام الأدوات الأخرى فيبدو "معركة خاسرة".
وفي الوقت الراهن، تضم خدمة "لأجلك" خليطا من التغريدات التي تنتمي إلى حسابات بعضها موثق وبعضها غير موثق، وبعضها يتابعه المغرد بالفعل والبعض الآخر لا يتابعه. (سكاي نيوز)
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