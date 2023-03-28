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تكنولوجيا وعلوم

هل عمل "تويتر" سرا على إبراز 35 مستخدما؟

Lebanon 24
28-03-2023 | 16:00
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ذكر تقرير إخباري أن موقع التدوين المصغر "تويتر" عمل بصورة سرية على إبراز ظهور حسابات 35 مستخدما وصفوا بـ"في آي بي"، أي الأكثر أهمية من وجهة نظر مَن يملكون الموقع.

وقال موقع " platformer" الإخباري، الذي يركز على شبكات التواصل، إنه حصل على وثيقة داخلية في "تويتر" تثبت الأمر.
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وأوضح الموقع أن الوثيقة تظهر قائمة بـ35 مستخدما وصفوا بأنهم الأكثر أهمية "VIP"، وتخضع منشوراتهم للمراقبة والترويج من أجل ظهور أكبر أمام المستخدمين.

ونشرت رئيسة تحرير الموقع، زوي شيفر، 14 من أصل 35 إسما في القائمة.

وتضم الأسماء المنشورة:

- الرئيس الأميركي جو بايدن.
- نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس.
- اليوتيوبر الأميركي الشهير مست ببيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون.
- النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.
- الكاتب السياسي الأميركي بين شابيرو.
- الملياردير الأميركي ومالك "تويتر" إيلون ماسك.

وبحسب الموقع الإخباري، فإن المهندسين في "تويتر" عملوا على ضمان أن تحظى تغريدات المغردين الـ"في آي  بي" بشكل تلقائي بالمرتبة الأولى من حيث المشاهدة بين المستخدمين.

ويتجاوز هذا الأمر خوارزمية "تويتر" المتعارف عليها والتي تمنع الترويج لمنشورات عديدة لمستخدم بعينه.

ولم ينشر الموقع الإخباري كل الأسماء الواردة في القائمة لحماية هوية مصدر المعلومات، كما يقول. (سكاي نيوز)
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