أفضل مواقع “تشات جي بي تي” عليك تجربتها



Advertisement

فيما يأتي 4 مواقع تشات جي بي تي يمكنك تجربتها، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

تشات سونيك أحدث برنامج الدردشة تشات جي بي تي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ضجة في العالم عندما كشفت شركة أوبن أي إل عنه في نوفمبر الماضي، وازدادت الإثارة والضجة مع قدرة ملايين الأشخاص على الوصول إلى تشات جي بي تي من أجل المتعة والتعلم، والآن يعمل المطورون في جميع أنحاء العالم بشكل محموم على صياغة أدوات جديدة للاستفادة منه.فيما يأتي 4 مواقع تشات جي بي تي يمكنك تجربتها، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:تشات سونيك

جاء في وصف تشات سونيك بأنه بديل خارق لتشات جي بي تي وهو عبارة عن برنامج محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي، ولكنه يعتمد على أحدث طراز جي بي تي 4 وبقدرات تجعله أكثر قوة.

بالإضافة إلى كونه يعتمد على نموذج لغة أكثر حداثة، فإن تشات سونيك لديه أيضاً إمكانية الوصول إلى بحث غوغل لتقديم معلومات محدثة ويمكنه أيضاً إنشاء وفهم الأوامر الصوتية، وهو مجاني للاستخدام على الموقع الرسمي، وهناك أيضاً تطبيق هاتف ذكي لتشات سونيك.

شيف جي بي تي



إيمرسون

هو برنامج ذكاء اصطناعي مصمم من جي بي تي 3 وهو قادر على فهم الصوت لأنه يمكن التحدث إليه بلغات متعددة. رغم أنه ليس متطوراً بالقدر الكافي حتى الآن، ومع ذلك استخدمه كثير من الناس لتعلم لغات جديدة.

ويمكن أيضاً طرح الأسئلة عليه بصوتك، مع عدد لا يحصى من الوظائف التي يمكن أن يقوم بها تشات جي بي تي، وهو مجاني للاستخدام في البداية، ولكن لابد من الاشتراك بعد انتهاء الفترة التجريبية.

روم أراوند مع شيف جي بي تي، يمكنك المطالبة بوضع وصفة وخطوات للطبخ من خلال تقديم ما لديك من المواد ليقوم تشيف جي بي تي بإعطاء تعليمات الطبخ في بضع ثوانٍ فقط. وهو برنامج يهتم بالمتطلبات الغذائية، وعدد الأشخاص الذين تطبخ من أجلهم، واحتياجاتك من المغذيات الصحية، أو أهداف إنقاص الوزن، كما يمكن أن يساعد في التخطيط لأسبوع كامل في وقت مبكر.إيمرسونهو برنامج ذكاء اصطناعي مصمم من جي بي تي 3 وهو قادر على فهم الصوت لأنه يمكن التحدث إليه بلغات متعددة. رغم أنه ليس متطوراً بالقدر الكافي حتى الآن، ومع ذلك استخدمه كثير من الناس لتعلم لغات جديدة.ويمكن أيضاً طرح الأسئلة عليه بصوتك، مع عدد لا يحصى من الوظائف التي يمكن أن يقوم بها تشات جي بي تي، وهو مجاني للاستخدام في البداية، ولكن لابد من الاشتراك بعد انتهاء الفترة التجريبية.روم أراوند

يستخدم هذا البرنامج قوة الذكاء الاصطناعي للتخطيط للعطلات فهو أداة خط سير رحلة مدعومة من جي بي تي يساعد في زيادة وقت الإجازة إلى أقصى حد وذلك بإخبار المستخدم بالمكان الذي يتطلع إلى زيارته والزمان المحدد، فيقوم البرنامج بإصدار توصيات حول الأماكن التي يجب زيارتها والأشياء التي يجب رؤيتها وحتى أماكن تناول الطعام بناءً على جدول زمني محدد، وهو مجاني.