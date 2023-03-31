مكنسة روبوتية تراقب تصرفات الحيوانات

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أطلقت شركة سامسونغ المكنسة الروبوتية Bespoke Jet Bot AI الجديدة، التي تعتمد على ماسح بتقنية LiDAR وكاميرا وتقنية التعرف على الأشياء، وذلك لتكوين خريطة خاصة بالمكان عن طريق البيانات المجمعة عبر الماسح.وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن المكنسة الجديدة مزودة بخاصية Jet Live، والتي تسمح بمشاهدة كاميرا المكنسة في الوقت الفعلي على الهاتف الذكي، الأمر الذي يعد مفيداً بشكل خاص في حال وجود حيوانات أليفة في المنزل، ولمراقبة تصرفات قد تكون غير عادية من هذه الحيوانات في حال تشغيل وضع المراقبة، حيث يتلقى المستخدم إشعاراً بهذا.وتشتمل المكنسة الجديدة على فرشاة بتصميم ابتكاري من شأنه إزالة شعر الحيوانات بشكل أكثر فاعلية من السجاد، كما أنها مزودة بمصفوفة من مصابيح ليد العاملة بالأشعة فوق البنفسجية لقتل البكتيريا الموجودة في الأتربة، التي تم جمعها.وتتوفر المكنسة الروبوتية الجديدة باللون البيج أو الأخضر.