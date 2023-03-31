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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة على سبوتيفاي لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة

Lebanon 24
31-03-2023 | 08:00
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تقدم سبوتيفاي بالفعل مجموعة من قوائم التشغيل المخصصة، والآن تمنح الشركة المستخدمين مزيداً من التحكم في إنشاء هذه القوائم من خلال ميزة جديدة.

وبناءً على قوائم التشغيل التي ظهرت على النظام الأساسي لأول مرة في عام 2021، قدمت سبوتيفاي ميزة Niche Mixes، وهي ميزة تقول الشركة إنها تجمع بين جميع قوائم التشغيل المخصصة "بطريقة مرحة".
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وباختصار، يمكنك الآن مطالبة سبوتيفاي بإنشاء مزيج يتم إنشاؤه بطريقة حسابية لأي حالة مزاجية أو نوع موسيقي تقريباً. للقيام بذلك، انتقل إلى شريط بحث سبوتيفاي، واكتب النشاط الذي تريد أن يقوم التطبيق بتسجيله، ثم أضف "مزج" في النهاية. ومع ذلك، ستواجه أحياناً مواقف لا ينتج فيها سبوتيفاي تطابقاً تاماً للمزيج الذي تريده.
وكما هو الحال مع مجموعات المزج المخصصة الأخرى للشركة، يمكنك أن تتوقع أن تشتمل كل قائمة تشغيل على مزيج من الأغاني المألوفة، جنباً إلى جنب مع المقاطع الصوتية التي ربما لم تسمعها من قبل.

وتتوفر عمليات المزج المتخصصة حتى اليوم للمستخدمين المجانيين والمتميزين الذين يبحثون باللغة الإنكليزية، بحسب موقع إن غادجيت.
 
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