لمعالجة مشكلة الازدحامات المرورية... تعرفوا إلى هذه السيارة

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أصبحت الازدحامات المرورية في المدن الكبرى اليوم من المشكلات التي يعاني منها الكثير من سائقي السيارات، لذا قررت Ligier طرح مركبة عملية وصغيرة الحجم تسهل قيادتها في المدن.وتأتي سيارة Myli الجديدة كنسخة معدلة عن بعض المركبات الكهربائية التي استعرضتها Ligier سابقا، لكنها حصلت على تصميم أنيق وعصري، وصنع هيكلها من الحديد والألومينيوم والفايبر المتين والخفيف الوزن، وصمم الهيكل ليراعي معايير السلامة.وجاءت المركبة بطول مترين و95 سنتيمترا، بعرض 150 سم، وارتفاع 153 سم، وجهّزت بعجلات تتراوح مقاساتها ما بين 13 و16 إنشا، وحصلت على مقاعد مخصصة لراكبين، ومصندوق أمتعة خلف بسعة 459 ليترا.وصممت واجهة القيادة فيها لتكون بسيطة وأنيقة بنفس الوقت إذ تزينت بعناصر من البلاستيك وألياف الكربون، ووضعت على جانبيها فتحات التكييف، وثبت في منتصف الواجهة شاشة لمسية للتحكم بالعديد من خصائص السيارة.وستحصل نسخ السيارة على محركات كهربائية صديقة للبيئة، وعلى عدة انواع من البطاريات: بطاريات تكفيها لتقطع 63 كلم بالشحنة الكاملة، وبطاريات تكفيها لقطع 123 كلم بالشحنة، وبطاريات تكفي لقطع 192 كلم، وتتراوح مدة شحن هذه البطاريات ما بين 2.5 إلى 6 ساعات تقريبا، وستبدأ أسعار Ligier Myli الجديدة من 12700 يورو. (روسيا اليوم)