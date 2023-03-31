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تكنولوجيا وعلوم

فشل البيطري في علاجه.. ChatGPT يُنقذ كلبا مصابا بمرض مجهول!

Lebanon 24
31-03-2023 | 08:41
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فشل الأطباء البيطريون المحترفون، في تشخيص مرض حيوان أليف، فقد راجع مستخدم الإنترت، أحد الأطباء البيطريين الذي قرر أن الكلب المريض أصيب بلدغة القراد ووصف له دواء لم يساعده إطلاقا.
 
 
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ثم لجأ صاحب الكلب الى روبوت الدردشة ChatGPT واستفسر منه عن نوع المرض، وقدّم الروبوت له نتائج الاختبارات وأعراضا تجلت لدى كلبه، لكنه حذّره من أنه ليس طبيبا وقدم قائمة بالأمراض المحتملة.
 
 
وبعد استبعاد العديد من الإصابات وأنواع العدوى التي تم فحصها من قبل الطبيب البيطري،  بقي مرض واحد فقط، وهو فقر الدم الانحلالي المناعي.

وفي موعد مع طبيب بيطري آخر، تم تأكيد تشخيص ChatGPT، فوصف الطبيب علاجا صحيحا للكلب، وبعد ذلك بدأ في التعافي. (روسيا اليوم)
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