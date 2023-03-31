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تكنولوجيا وعلوم

منتج ضخم ستكشف عنه "أبل" قريباً... ماذا تقول التوقعات؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 16:00
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اشتعلت موجة من التوقعات والشائعات في أوساط المولعين بالتكنولوجيا والمتابعين لأنشطة الشركات في "وادي السيليكون"، وذلك في أعقاب إعلان شركة "أبل" عن الحدث الكبير القادم المقرر في شهر حزيران المقبل، أي بعد نحو شهرين فقط من الآن، وسط أحاديث قوية بأن الشركة ستكشف عن "منتج ضخم" خلال الحدث الذي سيكون استثنائياً في تاريخ الشركة.
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وقالت تقارير صحافية إن شركة "أبل" تعتزم الكشف أخيراً عن نظارة الواقع المختلط بعد ما يقرب من ثماني سنوات من التطوير.

وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أن مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC) سيعقد في الفترة ما بين 5 و9 حزيران، فيما سادت التوقعات بأن يتم الإعلان عن نظارة الواقع المختلط خلال هذا المؤتمر.

ونشرت "أبل" منشوراً يؤكد التواريخ مع صورة ترويجية مشفرة تتميز بخطوط ملونة منحنية، وهي إشارة محتملة إلى سماعة الرأس.

وعلى الرغم من أن الاعلان لم يشر إلى سماعة الرأس أو نظارة الواقع المختلط بشكل مباشر، إلا أن مارك جورمان، وهو أحد المراقبين لأنشطة "أبل" والمعروف بتسريباته الصحيحة عن منتجاتها قال "إن منتجاً جديداً سيظهر لأول مرة علناً في حزيران المقبل".

ويُزعم أن نظارة الواقع ستحتوي على 10 كاميرات ونظام تشغيل يسمى (realityOS) مع إصدارات واقع مختلط من تطبيقات "أبل" مثل "فيس تايم" وتطبيق الخرائط.

ووفقاً لشركة "أبل" من المقرر أن يتم خلال المؤتمر عرض أحدث التطورات في مجموعة برامج الشركة ومنتجاتها. كما سيتم بث الحدث الذي يستمر خمسة أيام عبر الإنترنت، على الرغم من أنه ستكون هناك فرصة "للمطورين والطلاب للاحتفال شخصياً في تجربة خاصة" يتم استضافتها في مقر الشركة الرئيس.
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