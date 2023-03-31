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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق تفوّق على فيسبوك وواتساب ويوتيوب تحميلاً.. ما هو؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 23:00
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 دخل تطبيق شبكة "ؤ" الاجتماعي التابع لشركة "بايت دانس" الصينية، مالكة "تيك توك"، قائمة التطبيقات العشر الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة على متجر أبل "آب ستور".

أتى هذا الإعلان بعدما كان التطبيق خارج قائمة التطبيقات الـ200 الأكثر تحميلاً على المتجر، بحسب موقع "تيك كرانش" التقني.
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فقد استطاعت الشبكة الاجتماعية تجاوز "جي ميل" و"واتساب"، و"يوتيوب"، و"فيسبوك" من حيث معدلات التحميل في غضون أيام قليلة.

ووفق إحصائيات معلوماتية من مؤسسة "Data.ai"، فإن التطبيق منذ وصوله إلى المتاجر الرسمية في عام 2020 كانت معدلات تحميله منخفضة بشكل ملحوظ، ما يجعل صعوده مؤخراً "أمراً مثيراً للتساؤل".

وتأتي هذه التطورات في خضم تصاعد الضغوط الأميركية على الشركة لبيع "تيك توك" أو مواجهة حظره، مع إصدار حظر فيدرالي يمنع تنزيل التطبيق على الأجهزة الفيدرالية، ومنع ولايات أميركية ودول أوروبية للتطبيق على المستوى الحكومي أيضاً.

وأوضحت إحصائيات "داتا إيه آي" أن تطبيق "Lemon8"، لم يتم الكشف عن طرحه رسمياً على متاجر "غوغل بلاي"، و"آب ستور" سوى منذ أيام قليلة، فطوال الفترة بين مارس 2020 وحتى قبل أيام، كان التطبيق متوفراً لأغراض تجريبية.
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