7 ملاحظات يجب أخذها بالاعتبار أثناء عمل نسخة احتياطية لهاتفك الذكي

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فيما يلي 7 أشياء حول النسخ الاحتياطي للهاتف الذكي يجب أن تضعها في اعتبارك، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:

تمكين النسخ الاحتياطي السحابي التلقائي على هاتفك لم يعد الهاتف الذكي مجرد جهاز للاتصال، ولكنه بات يحتوي على الكثير من بياناتنا بما في ذلك التفاصيل المصرفية والصور ومقاطع الفيديو، وهذا يجعل من عملية النسخ الاحتياطي المنتظم للهاتف أمراً بالغ الأهمية.فيما يلي 7 أشياء حول النسخ الاحتياطي للهاتف الذكي يجب أن تضعها في اعتبارك، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:تمكين النسخ الاحتياطي السحابي التلقائي على هاتفك

توفر كل من أجهزة أندرويد و iOS ميزات نسخ احتياطي مدمجة قائمة على السحابة. يعتمد أندرويد على غوغل درايف، بينما تتضمن آبل نسخة احتياطية تستند إلى آي كلاود. كما أن هذه الأجهزة تأتي بخيار نسخ احتياطي تلقائي يمكن جدولته وفقاً لمتطلبات المستخدمين.

نسخ احتياطي لكلمات مرور حسابك

بينما يركز معظم الأشخاص على نسخ بيانات أجهزتهم احتياطياً، فإن أخذ نسخ احتياطية منتظمة من كلمات مرور الحساب عبر أداة إدارة كلمة المرور أمر مهم أيضاً. سيكون هذا مفيداً في العديد من المواقف، مثل نسيان كلمة مرور جيميل الخاصة بك.

خذ نسخ احتياطية في وضع عدم الاتصال بانتظام

في حين أن النسخ الاحتياطي السحابي سهل وبسيط، فإن الاحتفاظ بنسخة احتياطية في وضع عدم الاتصال من حين لآخر أمر مهم أيضاً. يمكنك استخدام أي محرك أقراص خارجي لعمل نسخة احتياطية لجميع بياناتك الموجودة عليه والاحتفاظ بها بشكل آمن. تقدم بعض محركات الأقراص الخارجية أيضاً حلاً مدمجاً للنسخ الاحتياطي و الحماية عبر رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور لمزيد من الحماية.

احتفظ بنسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو

صحيح أن الصور ومقاطع الفيديو تستهلك مساحة تخزين كبيرة، خاصة إذا كنت تعتمد على خدمات التخزين السحابي مثل صور غوغل و درايف، ولكنها من بين البيانات الأكثر أهمية على هواتفنا الذكية ويمكن نسخها احتياطياً بشكل صحيح يخلصك من فقدانها.

تصدير جهات الاتصال الخاصة بك وتخزينها في وضع عدم الاتصال

يسمح كل هاتف ذكي بخيار تصدير قائمة جهات الاتصال بالكامل بتنسيق vcf. هذا التنسيق مدعوم على جميع الأجهزة الحديثة وكذلك القديمة. هذا يعني أنه يمكنك استخدام هذا الملف لاستعادة بياناتك إلى أي هاتف ذكي دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

النسخ الاحتياطي الآمن مع PIN أو كلمة المرور

هناك عامل مهم آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو الحفاظ على أمان البيانات الاحتياطية. إذا كنت تعتمد على النسخ الاحتياطي السحابي، فتأكد من تشغيل المصادقة ذات العاملين أو التشفير. إذا كنت تقوم بتخزينها محلياً على محرك أقراص ثابت أو كمبيوتر شخصي، فتأكد من الاحتفاظ بها بشكل آمن وتشفيرها إلى جانب حماية كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي.

بيانات النسخ الاحتياطي من منصات المراسلة الفورية

تأتي جميع منصات المراسلة الفورية تقريباً مزودة بحل النسخ الاحتياطي الخاص بها. تأكد من تشغيل النسخ الاحتياطي التلقائي عليها لمنع أي فقدان للبيانات.