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تكنولوجيا وعلوم
تحذيرٌ عاجل لمن لديه هاتف "آيفون".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
01-04-2023
|
05:07
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أصدرت شركة "أبل" الأميركية تحذيراً عاجلاً إلى الملايين من مستخدمي هاتف "آيفون" الذي تصنعه، بشأن صحتهم.
ويخص التحذير المستخدمين الذين يستعينون بجهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز طبي آخر مزروع في أجسادهم.
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وقالت "آبل" لهؤلاء إن عليهم أن يبعدوا الهاتف عن صدورهم 6 بوصات، أي ما يعادل 15.2 سنتيمتر.
وأوضحت عملاق الهواتف الذكية أن تداخل المغناطيسات والمجال الكهرومغناطيسي مع وظائف هذه الأجهزة قد يكون قاتلا، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت.
ويزرع نحو 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها أجهزة تنظيم ضربات القلب في أجسادهم.
وأجهزة تنظيم ضربات القلب عبارة عن حواسيب صغيرة تزرع أسفل الجلد وتحديداً في منطقة الصدر، حيث تراقب معدل ضربات القلب وتعمل على تنشيطها في حال لم تكن تعمل بما فيه الكافية.
ويشمل تحذير "أبل" الأجهزة الأحدث من إصداراتها مثل "آيفون 13" و"آيفون 14"، إلى جانب ساعات "أبل ووتش" وحواسيب "ماك" والحواسيب اللوحية "آيباد" وغيرها.
وكانت دراسة خلصت الشهر الماضي إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون ساعات "أبل ووتش" قد يواجهون مشكلة تداخل مع أجهزة تنظيم ضربات نبض القلب.
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