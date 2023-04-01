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تكنولوجيا وعلوم

شيفروليه تتخلى عن نظام "كار بلاي".. ما البديل؟

Lebanon 24
01-04-2023 | 11:00
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تعتزم شركة "جنرال موتورز"، المالكة لعدد من شركات تصنيع السيارات، التخلص التدريجي من استخدام نظام "آبل كار بلاي" بالإضافة إلى "أندرويد أوتو".

ومن المتوقع أن تتحول السيارات الكهربائية الجديدة من الشركة من نظام أندرويد وآبل إلى نظام معلومات/ترفيهي متكامل تم تطويره مع غوغل، المالكة لنظام أندرويد.
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وتضم شركة "جنرال موتورز" تحت جناحها علامات تجارية أربعة أساسية للسيارات هي شيفروليه وكاديلاك وجي أم سي، ومن المتوقع أن تكون أول سيارة تستفيد من النظام المعلوماتي الجديد مع غوغل، سيارة شفروليه بليزر 2024 EV، بالإضافة إلى Chevrolet Equinox EV 2024، و Cadillac Celestiq 2024 المصنوعة يدوياً، و GMC Sierra EV 2025.
 
وتعتبر "جنرال موتورز" مسؤولة عن واحدة من أكثر التكاملات المتقدمة لـ كاربلاي وأندرويد أوتو التي واجهتها حتى الآن. فعندما قدمت كاديلاك Lyriq العام الماضي، كانت أول سيارة تعرض خريطة واتجاهات من هاتف على لوحة الأدوات الرئيسية بالإضافة إلى أو بدلاً من نافذة كاربلاي أو أندرويد أوتو على شاشة الترفيه.
 
تقول GM إن Chevrolet Blazer EV ستأتي مع "اتصال قياسي يتيح للعملاء الوصول إلى Google Maps و Google Assistant بدون أي تكلفة إضافية لمدة ثمانية أعوام ابتداءً من وقت شراء المركبة".
المصدر: 24.ae
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