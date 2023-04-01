وضع "تيك توك" لا يبشر بالخير!

صعد تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" صعودا صاروخيا خلال سنوات قليلة، إذ وصل إلى نحو مليار مستخدم خلال 5 سنوات من انطلاقه، لكن هذا النجاح كله مهدد. وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، أن "تيك توك" بات في قلب الثقافة الشبابية، فهو وجهة محبوبة لنحو مليار مستخدم حول العالم.

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وكان "تيك توك" أعلن في ايلول من عام 2021، أن عدد مستخدميه وصلوا إلى مليار مستخدم شهريا. ومع أن تقديرات أظهرت أن العدد انخفض مع مطلع عام 2023 إلى نحو 834 مليونا، غير أنه يبقى واحدا من أكبر المنصات الاجتماعية على الإنترنت وأكثرها نموا.



وقبل نحو أسبوعين، قال المدير التنفيذي للتطبيق، شو زي تشيو، إن لديه أكثر من 150 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة وحدها. لكن إيراد هذا الرقم لم يكن في أجواء احتفالية، بل في ظل جلسة استجواب في الكونغرس الأميركي، هاجم فيها أعضاء لجنة الطاقة والتجارة شو بشكل قاس.



واستدعى هؤلاء المدير التنفيذي لـ"تيك توك" للإدلاء بشهادته بشأن أمن بيانات المستخدمين في التطبيق بعد مخاوف بشأنها.





ويأتي هذا الأمر ضمن إطار أوسع يضع منصة الفيديوهات القصيرة تحت الضغط الغربي، إذ أصبحت الشركة المالكة "بايت دانس" الصينية بلا أصدقاء فعليا هناك.



ويقع "تيك توك" في وسط مواجهة جيوسياسية بين صعود الصين كقوة دولية وقلة الثقة فيها من طرف دول غربية يستخدم عشرات الملايين من مستخدميها التطبيق في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وتبادلها، وفق "الغارديان".



هذا وتشعر حكومات دول عدة، من بينها أميركا، بالقلق من إمكانية قيام شركة "بايت دانس" بإعطاء سجل التصفح أو بيانات أخرى متعلقة بالمستخدمين للحكومة الصينية، أو الترويج لدعاية ومعلومات مضللة.





وحظرت العديد من الدول والمؤسسات الغربية على موظفيها استخدام التطبيق في هواتف العمل لأسباب أمنية، كما حظرته دول في مناطق أخرى في العالم.



وقالت "الغارديان" إن التطبيق يواجه الخطر الحظر الكامل، حيث تقود الولايات المتحدة الحملة عليه.





وثمة مساع متزايدة في الكونغرس الأميركي لحظر استخدام التطبيق على كل المستخدمين في البلاد، وهو ما سيشكل نكسة هائلة لـ"تيك توك".



ولفتت "الغارديان" إلى ان ما تفعله الولايات المتحدة سيؤثر على خارج حدودها، فعلى سبيل المثال، قبيل إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية البريطانية قال :"إننا ننظر إلى ما يفعله حلفاؤنا".



الى ذلك، نفى "تيك توك" قيامه بالتجسس على المستخدمين أو نقل المعلومات الخاصة بهم إلى طرف ثالث.



وأكدت بكين أن الولايات المتحدة لم تستطع إثبات أن التطبيق يهدد الأمن القومي.



وتعتمد الحملة الغربية على التطبيق على قانون الأمن القومي الذي أقرته الصين في عام 2017 ويطلب من المؤسسات والأشخاص الدعم.



والمساعدة والتعاون مع مخابرات الدولة"، إضافة إلى المخاوف بشأن حيازة هذا الكم الهائل من البيانات عن المستخدمين. لكن المستشار السابق للبيت الأبيض بشأن أمن البيانات، بريان كننغهام، أكد أنه لا يوجد دليل قاطع على تدخل الدولة الصينية في عمل "تيك توك".