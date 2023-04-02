"لامبورغيني" تطلق أيقونتها الخارقة.. إليكم مواصفاتها

أطلقت شركة لامبورغيني أيقونتها الكهربائية Revuelto الجديدة، التي تمتاز بمعدلات أداء خارقة.



وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Revuelto الجديدة تعتمد على منظومة دفع هجين تتألف من محرك بنزين من 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر مع ثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 746 كيلووات/1015 حصاناً، مع بطارية سعة 3.8 كيلووات ساعة.

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وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الكهربائية الخارقة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.5 ثانية فقط، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 350 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 18.0 لتر/100 كلم.

ولم تفصح لامبورغيني عن سعر أيقونتها الكهربائية Revuelto الخارقة، غير أنه من المزمع أن يتخطى حاجز 500 ألف يورو.