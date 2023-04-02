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تكنولوجيا وعلوم

استهداف مباشر.. ثغرة خطيرة تضرب ملايين المواقع الإلكترونية!

Lebanon 24
02-04-2023 | 05:00
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أعلنت شركة "ايليمينتور" المساعدة في تصميم المواقع الإلكترونية عبر نظام "ووردبرس" أنه تم تصحيح ثغرة كانت موجودة في خدمة إنشاء المواقع وكانت تشكل تهديداً كبيراً للمستخدمين.

والخلل الموصوف بحالة تعطل قدرة الوصول إلى التحكم، يؤثر على الإصدارات 3.11.6 وما قبلها، وقد تمت معالجته من قبل المشرفين على برنامج " Elementor Pro" إنطلاقاً من الإصدار رقم 3.11.7.
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وقالت الشركة إنه تم "تحسين تطبيق جودة البرمجية في مكونات WooCommerce"، ويقدر أن يكون هذا المكون مستخدم في أكثر من 12 مليون موقع إلكتروني، بحسب ما ذكره موقع "ذا هاكر نيوز" الإلكتروني.

ويتيح الاستغلال الناجح للثغرة الخطيرة الاستيلاء على موقع إلكتروني بنظام ووردبرس الذي يحتوي على خاصية "WooCommerce" بداخله.
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