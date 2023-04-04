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تكنولوجيا وعلوم

ثورة تكنولوجية ستقلب الدنيا رأسا على عقب!

Lebanon 24
04-04-2023 | 02:00
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رأى الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي رومان دوشكين أن الذكاء الاصطناعي أصبح المصدر والقوة الدافعة لثورة تكنولوجية جديدة.
وقال: "منذ عشرات السنين أبحث في مجال الذكاء الاصطناعي، واعتقد أننا حاليا في خضم ثورة تكنولوجية جديدة. وهذا ليس بذاك الضجيج الذي ارتفع مع إطلاق نماذج توليدية جديدة للذكاء الاصطناعي".
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وأضاف: "إنها فعلا ثورة سوف تقوض وقد بدأت فعلا في تقويض العلاقات الاجتماعية القائمة. وليس فقط الاجتماعية، بل مختلف العلاقات القائمة في المجتمع على مدى النظام التكنولوجي الحالي. وعلينا نحن البشر أن نكون على استعداد للتكيف سريعا مع الظروف الحياتية الجديدة".
من جانبه، أشار الكاتب والفيلسوف فيكتور ماراخوفسكي، إلى أنه إذا بدأ الذكاء الاصطناعي في حرمان الناس من وظائفهم مستقبلا فلا داعي للندم.
وقال: "بغض النظر عما يقوله الناس عن الذكاء الاصطناعي وأنه لن يجلب أي شيء جيد للبشرية، أنا شخصيا أريد أن يظهر الذكاء الاصطناعي بجميع أشكاله كل ما يستطيع القيام به، لأن إحدى مشكلات الحضارة في الواقع وخاصة خلال القرنين الأخيرين، ظهور فئة من البشر تعمل في الجوهر كروبوتات سيئة، لا تؤدي مهامها الحسابية بصورة جيدة، وهي بذلك تحرم الروبوتات من مهمتها الأساسية، لذلك يجب إعطاء هذه المهام للروبوتات، وبعد ذلك على الإنسان أن يفكر في معنى وهدف وأهمية الحياة، وهذه طبعا ستكون مهمة أولئك الذين سيبقون على قيد الحياة". (روسيا اليوم)
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