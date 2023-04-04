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تكنولوجيا وعلوم

هبوط أول مركبة فضائية هندية قابلة لإعادة الاستخدام بنجاح

Lebanon 24
04-04-2023 | 05:00
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أطلقت مروحية من طراز "شينوك" تابعة لسلاح الجو الهندي، المركبة الفضائية "RLV" القابلة لإعادة الاستخدام المحلية الصنع.
وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إن المركبة هبطت بنجاح، بعد إطلاقها الأحد، من ارتفاع 4.5 كيلومترات فوق الأرض.
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وتم إجراء الهبوط المستقل في ظل ظروف مماثلة لتلك الخاصة بهبوط سفينة العودة إلى الفضاء، بما في ذلك الهبوط الدقيق عالي السرعة وغير المأهول من نفس مسار العودة.
 
 
وقالت وكالة الفضاء الهندية: "هذه المناسبة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها رفع جسم مجنح بواسطة طائرة هليكوبتر إلى ارتفاع 4.5 كيلومترات، ثم إطلاقه ليهبط على مدرج مستقل". (روسيا اليوم)
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