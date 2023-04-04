Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير عاجل بشأن غوغل كروم.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1053651-638161879389883577.jpg
Doc-P-1053651-638161879389883577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه محرك البحث "غوغل"، تنبيها عاجلا إلى المليارات من مستخدمي متصفح "كروم"، داعيا إياهم لأن يقوموا بخطوة تحصين من أجل حماية أنفسهم في مدة لا تزيد عن 60 ثانية، محذراً من تجاهل هذا التنبيه.
 
Advertisement
 
وقالت المسؤولة في الشركة مولي بيتس، إن المئات من مهندسي "غوغل" يعملون من أجل أن يظل محرك المتصفح آمنا أمام التهديدات الأخيرة.
وأكدت أن هذه الجهود تؤتي ثمارها وثمة تحسن ملحوظ يجري رصده بشكل مستمر "على الأقل مرة واحدة كل أسبوعين".
وحثت الخبيرة المستخدمين على تحديث متصفح "كروم"، مع التأكد من قوة الكلمات المرورية المستخدمة على المنصة، مشددة على أهمية وضع كلمات مرورية معقدة، وغير مستخدمة على منصات أخرى، من قبيل "KZamPPzj43T9mQM".
وأوصت أيضا بتفادي تحميل التحذيرات والملفات التي تظهر أمام المستخدم، من أجل تفادي التعرض لبرمجيات خبيثة قد تؤدي إلى الاختراق.
 
ولفتت الى أن أجهزة الحاسوب تكون فيها برامج كثيرة خبيثة في العادة، لأن الناس لا يكترثون بالتحذيرات التي تظهر أمامهم.
وتابعت: "من الجدير بالمستخدمين أن يستفيدوا من خاصية التحقق عبر خطوتين المتاحة على الكثير من المنصات".
ولأجل تشديد الحماية، يمكن لمستخدم المتصفح أن يذهب إلى قسم الإعدادات، وعندئذ، يمكنه الذهاب إلى قسم الأمان وتفعيل وضع الحماية المعززة.

وتشير الأرقام في الوقت الحالي إلى أن 2.65 مليار مستخدم يتخذون من "غوغل كروم" متصفحا مباشرا لهم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2023-04-06
23:00 | 2023-04-05
16:00 | 2023-04-05
14:00 | 2023-04-05
11:00 | 2023-04-05
08:39 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website