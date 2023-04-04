تحذير عاجل بشأن غوغل كروم.. اليكم التفاصيل

وجه محرك البحث "غوغل"، تنبيها عاجلا إلى المليارات من مستخدمي متصفح "كروم"، داعيا إياهم لأن يقوموا بخطوة تحصين من أجل حماية أنفسهم في مدة لا تزيد عن 60 ثانية، محذراً من تجاهل هذا التنبيه.

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وقالت المسؤولة في الشركة مولي بيتس، إن المئات من مهندسي "غوغل" يعملون من أجل أن يظل محرك المتصفح آمنا أمام التهديدات الأخيرة.

وأكدت أن هذه الجهود تؤتي ثمارها وثمة تحسن ملحوظ يجري رصده بشكل مستمر "على الأقل مرة واحدة كل أسبوعين".

وحثت الخبيرة المستخدمين على تحديث متصفح "كروم"، مع التأكد من قوة الكلمات المرورية المستخدمة على المنصة، مشددة على أهمية وضع كلمات مرورية معقدة، وغير مستخدمة على منصات أخرى، من قبيل "KZamPPzj43T9mQM".

وأوصت أيضا بتفادي تحميل التحذيرات والملفات التي تظهر أمام المستخدم، من أجل تفادي التعرض لبرمجيات خبيثة قد تؤدي إلى الاختراق.

ولفتت الى أن أجهزة الحاسوب تكون فيها برامج كثيرة خبيثة في العادة، لأن الناس لا يكترثون بالتحذيرات التي تظهر أمامهم.

وتابعت: "من الجدير بالمستخدمين أن يستفيدوا من خاصية التحقق عبر خطوتين المتاحة على الكثير من المنصات".

ولأجل تشديد الحماية، يمكن لمستخدم المتصفح أن يذهب إلى قسم الإعدادات، وعندئذ، يمكنه الذهاب إلى قسم الأمان وتفعيل وضع الحماية المعززة.



وتشير الأرقام في الوقت الحالي إلى أن 2.65 مليار مستخدم يتخذون من "غوغل كروم" متصفحا مباشرا لهم. (سكاي نيوز)