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تكنولوجيا وعلوم

التقاط إشارة من كوكب بعيد... هل من حياة خارج الأرض؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 16:00
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اكتشف علماء الفلك إشارة مترابطة من كوكب غريب، ما يعطي أملا جديدا في وجود حياة خارج كوكب الأرض.

وأطلق علماء الفلك الأميركيون على الكوكب اسم"YZ Ceti b"، معتقدين أنه مرشح رئيسي لامتلاك مجال مغناطيسي شبيه بالأرض، ويمكن أن يوفر إجابات في بحث الإنسان عن الحياة الفضائية.
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وأشاد علماء الفلك بالاكتشاف باعتباره مهما ليس فقط في العثور على كوكب يحتمل أن يكون له مجال مغناطيسي، ولكن أيضا في توفير طريقة مستقبلية للعثور على المزيد من هذه الكواكب.

وباستخدام التلسكوب الراديوي، وجد العلماء أن الكوكب يبعد حوالي 70.5 تريليون ميل عن الأرض، يعطي إشارة راديوية متكررة.

وافترض العلماء أن هذه الموجات قد تتولد عن تفاعلات بين المجال المغناطيسي للكوكب خارج المجموعة الشمسية والنجم القزم الأحمر الصغير الذي يدور حوله ، ويسمى "YZ Ceti". (سكاي نيوز)
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