WorldCoin تطلق خدمة التحقق من الهوية ببصمة العين

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أطلقت شركة WorldCoin خدمة جديدة للتحقق من الهوية باستخدام بصمات العيون، لتكون بديلة لكلمات المرور التقليدية، في صورة خدمة World ID.وقالت الشركة في بيان، إن خدمة World ID تعتمد على تثبيت تطبيق الخدمة World app، ثم توثيق هوية المستخدم من خلال رقم الهاتف أو بصمة العين داخل التطبيق، بعدها يستقبل المستخدم "كوداً مشفراً" يعبر عن هويته داخل التطبيق، ويمكنه استخدامه لتسجيل الدخول لمختلف الخدمات والتطبيقات.وتعمل الشركة على إتاحة واجهتها البرمجية للخدمة أمام المطورين، بحيث يمكن لمطوري مواقع وخدمات وتطبيقات الويب والهاتف، إتاحة تسجيل الدخول إلى خدماتهم عبر World ID، بدلاً من تسجيل الدخول بالطرق التقليدية مثل استخدام حسابات فيسبوك، أو غوغل، أو عبر البريد الإلكتروني.ولكي يستفيد المستخدم من الخدمة عبر بصمة العين، يجب عليه مسح بصمة عينه بواسطة جهاز The Orb المخصص لذلك، والذي يتوفر حالياً في عدد محدود من الدول هي الأرجنتين وكينيا وشيلي والهند والبرتغال وإسبانيا.وتعهدت "وورلد كوين" بأنه لن يتم الاحتفاظ أبداً ببصمات عيون المستخدمين في قواعد البيانات، موضحة أنه بمجرد تحويل بصمة العين إلى "كود مشفر"، يتم التخلص من البصمة للأبد.وتعد الخطوة محاولة من الشركة لتقديم مستوى أعلى من الحماية والخصوصية لمستخدمي الإنترنت، خاصة أن المستخدم لن يكون بحاجة إلى إدخال أي بيانات شخصية مثل اسم أو بريد إلكتروني وغيرها.وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم "وورلد كوين" باستخدام بصمة العين البشرية، إذ طرحت الشركة في عام 2020 عملة رقمية مشفرة تحمل نفس الاسم، وكان يحصل عليها المستخدمون مقابل مسح قزحية أعينهم.