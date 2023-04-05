Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

WorldCoin تطلق خدمة التحقق من الهوية ببصمة العين

Lebanon 24
05-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1054027-638162776369574478.jpg
Doc-P-1054027-638162776369574478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت شركة WorldCoin خدمة جديدة للتحقق من الهوية باستخدام بصمات العيون، لتكون بديلة لكلمات المرور التقليدية، في صورة خدمة World ID.

وقالت الشركة في بيان، إن خدمة World ID تعتمد على تثبيت تطبيق الخدمة World app، ثم توثيق هوية المستخدم من خلال رقم الهاتف أو بصمة العين داخل التطبيق، بعدها يستقبل المستخدم "كوداً مشفراً" يعبر عن هويته داخل التطبيق، ويمكنه استخدامه لتسجيل الدخول لمختلف الخدمات والتطبيقات.
Advertisement

وتعمل الشركة على إتاحة واجهتها البرمجية للخدمة أمام المطورين، بحيث يمكن لمطوري مواقع وخدمات وتطبيقات الويب والهاتف، إتاحة تسجيل الدخول إلى خدماتهم عبر World ID، بدلاً من تسجيل الدخول بالطرق التقليدية مثل استخدام حسابات فيسبوك، أو غوغل، أو عبر البريد الإلكتروني.

ولكي يستفيد المستخدم من الخدمة عبر بصمة العين، يجب عليه مسح بصمة عينه بواسطة جهاز The Orb المخصص لذلك، والذي يتوفر حالياً في عدد محدود من الدول هي الأرجنتين وكينيا وشيلي والهند والبرتغال وإسبانيا.

وتعهدت "وورلد كوين" بأنه لن يتم الاحتفاظ أبداً ببصمات عيون المستخدمين في قواعد البيانات، موضحة أنه بمجرد تحويل بصمة العين إلى "كود مشفر"، يتم التخلص من البصمة للأبد.

وتعد الخطوة محاولة من الشركة لتقديم مستوى أعلى من الحماية والخصوصية لمستخدمي الإنترنت، خاصة أن المستخدم لن يكون بحاجة إلى إدخال أي بيانات شخصية مثل اسم أو بريد إلكتروني وغيرها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم "وورلد كوين" باستخدام بصمة العين البشرية، إذ طرحت الشركة في عام 2020 عملة رقمية مشفرة تحمل نفس الاسم، وكان يحصل عليها المستخدمون مقابل مسح قزحية أعينهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2023-04-05
16:00 | 2023-04-05
14:00 | 2023-04-05
11:00 | 2023-04-05
08:39 | 2023-04-05
08:00 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website