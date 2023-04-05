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تكنولوجيا وعلوم
يمكن رؤيتهما بالعين المجردة .. عطارد والزهرة يصلان إلى أقرب نقطة لهما من الأرض
Lebanon 24
05-04-2023
|
11:00
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يمكن لمراقبي السماء وعشاق الفلك رصد كل من عطارد والزهرة في سماء الليل بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيكون الثنائي في أقرب ممر لهما من الأرض.
ومن المنتظر أن يصل كوكب عطارد، أصغر وأسرع كوكب في نظامنا الشمسي، إلى أكثر نقاطه وضوحا في 11 نيسان، وفقا لوكالة ناسا، على الرغم من أن الكوكب سيبدأ في الظهور في سماء الليل بداية من اليوم.
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ويمتلك عطارد سطحا صلبا مليئا بالفوهات، مثل القمر. ويظهر الكوكب الصخري في السماء فقط لبضعة أسابيع كل ثلاثة إلى أربعة أشهر في السنة. وهذا بسبب ضياعه بقية الوقت في وهج الشمس.
وسيظهر كوكب الزهرة، ذو اللون الصدئ والمليء بالجبال والآلاف من البراكين الكبيرة، أيضا في 11 نيسان بجانب مجموعة نجوم الثريا، أو الشقيقات السبع، في السماء.
ومن المفيد أن تكون في منطقة مظلمة بها القليل من التلوث الضوئي لمشاهدة الحدث الفلكي بوضوح.
ويمكن أن تساعد تطبيقات علم الفلك أيضا مراقبي النجوم على تحديد مواقع الكواكب والأبراج القريبة.
ولكن إذا فاتك هذا الحدث لسبب ما، مثل الطقس السيئ، فلا تقلق، حيث ستكون هناك فرصة أخرى لرؤية اقتراب وثيق آخر من القمر مع زحل في 15 و16 نيسان. (سبوتنيك)
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