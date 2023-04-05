Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

متى ستطرح "LADA" سياراتها الجديدة؟

Lebanon 24
05-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1054181-638163043096455405.png
Doc-P-1054181-638163043096455405.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وكلاء LADA أن سيارات Vesta الجديدة ستظهر في الأسواق الروسية وبعض الأسواق العالمية في شهر نيسان الجاري.

وتتميز السيارات الجديدة عن نماذج Vesta بتعديلات خارجية تجعلها أكثر جمالا وعصرية، إذ حصلت على مصابيح جديدة فيها خطوط إضاءة مميزة تعمل بتقنيات LED، كما تغيّر فيها تصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، وحصلت على فتحات عوادم معدّلة.
Advertisement

وتأتي Vesta بنسخة سيدان الجديدة بطول 4 أمتار و44 سنتيمترا، بارتفاع 149 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 263 سم، كما جهّزت بأقراص جديدة للعجلات بمقاس 16 و17 إنشا، وزودت ممتصات الصدمات فيها بأماكن لتركيب حساسات للمسافات ومستشعرات لأنظمة الركن الآمن ونظام للنقطة العمياء.

وداخليا أصبحت السيارة أكثر عصرية وحداثة أيضا، إذ جهّزت بشاشات لمسية طولية في منتصف واجهة القيادة، وزوّدت بأنظمة مولتيميديا جديدة، ومنافذ مختلفة لشحن الهواتف  والأجهزة المحمولة، وزودت بلوحة عدادات إلكترونية جديدة قبالة المقود.

ودعمت المركبة بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة لتدفئة المقود والمقاعد، ونظام الدخول الآمن للسيارة دون مفتاح.

وستحصل نسخها الجديدة على محركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 109 و120 حصانا على الأغلب، ستعمل مع علب سرعة يدوية وأوتوماتيكية. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2023-04-05
16:00 | 2023-04-05
11:00 | 2023-04-05
08:39 | 2023-04-05
08:00 | 2023-04-05
05:00 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website