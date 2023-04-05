متى ستطرح "LADA" سياراتها الجديدة؟

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أعلن وكلاء LADA أن سيارات Vesta الجديدة ستظهر في الأسواق الروسية وبعض الأسواق العالمية في شهر نيسان الجاري.وتتميز السيارات الجديدة عن نماذج Vesta بتعديلات خارجية تجعلها أكثر جمالا وعصرية، إذ حصلت على مصابيح جديدة فيها خطوط إضاءة مميزة تعمل بتقنيات LED، كما تغيّر فيها تصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، وحصلت على فتحات عوادم معدّلة.وتأتي Vesta بنسخة سيدان الجديدة بطول 4 أمتار و44 سنتيمترا، بارتفاع 149 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 263 سم، كما جهّزت بأقراص جديدة للعجلات بمقاس 16 و17 إنشا، وزودت ممتصات الصدمات فيها بأماكن لتركيب حساسات للمسافات ومستشعرات لأنظمة الركن الآمن ونظام للنقطة العمياء.وداخليا أصبحت السيارة أكثر عصرية وحداثة أيضا، إذ جهّزت بشاشات لمسية طولية في منتصف واجهة القيادة، وزوّدت بأنظمة مولتيميديا جديدة، ومنافذ مختلفة لشحن الهواتف والأجهزة المحمولة، وزودت بلوحة عدادات إلكترونية جديدة قبالة المقود.ودعمت المركبة بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة لتدفئة المقود والمقاعد، ونظام الدخول الآمن للسيارة دون مفتاح.وستحصل نسخها الجديدة على محركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 109 و120 حصانا على الأغلب، ستعمل مع علب سرعة يدوية وأوتوماتيكية. (روسيا اليوم)