ظهرت في غاية السطوع.. "جيمس ويب" يلتقط أول صورة للعملاق الجليدي وأقماره الـ27

التقط التلسكوب الفضائي العملاق "جيمس ويب" صورا للعملاق الجليدي "أورانوس" التي تظهر لأول مرة الحلقات غير المرئية للكوكب والـ 27 قمرا التي تدور في فلكه.





وتمكن التلسكوب الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار من التقاط 11 حلقة من أصل 13 حلقة من حلقات كوكب أورانوس، والتي ظهرت في غاية السطوع بحيث تبدو وكأنها تمتزج في حلقة مضيئة واحدة.

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والتقط أيضاً صورا لأرفع حلقتين مغبرتين لم يتم اكتشافهما حتى عام 1986 خلال رحلة المكوك الفضائي فوييجر 2.

وتتكون الحلقات الرئيسية للكوكب من صخور جليدية يبلغ عرضها عدة أقدام، بينما تتكون الحلقات الأخرى بشكل أساسي من كتل جليدية مظلمة بالصخور، وتعد الحلقات رفيعة وضيقة ومظلمة مقارنة بتلك الموجودة في الكواكب الأخرى، مثل زحل.

كما التقط التلسكوب ويب أيضًا العديد من الأقمار السبعة والعشرين المعروفة لأورانوس، ومعظمها صغير جدًا وخافت بحيث لا يمكن رؤيتها بشكل دقيق، ولكن تم تحديد ستة أقمار سطوعًا في إحدى الصور التي كانت تعرض لمدة 12 دقيقة فقط.

معلومات عن الكوكب

النظام الحلقي لأورانوس هو ثاني نظام حلقي تم اكتشافه في المجموعة الشمسية، يعتقد العلماء أن هذه الحلقات حديثة النشأة نسبياً ولم تنشأ مع نشأته، أغلب الظن أنها تكونت من المواد والجزئيات التي نتجت من تحطم أقمار الكوكب.

يمتلك أورانوس 27 قمراً تم تسميتها وفقاً لأعمال بعض الأدباء كويليام شكسبير وألكسندر بوب، كتلة هذه الأقمار صغيرة جداً مقارنة بكتلة باقي أقمار الكواكب الغازية، حيث تمثل كتلة قمر نبتون ضعف كتلة الخمس أقمار الرئيسية لأورانوس مجتمعة، تتكون هذه الأقمار بشكل رئيسي من الجليد والصخور بنسب متساوية تقريباً.

ويعتبر الكوكب الثالث من حيث الضخامة والحجم بعد كوكبي المشترى وزحل، كما أن طريقة دورانه ومحوره تختلف عن باقي الكوكب وذلك بسبب ميل محوره بشدة فيتموضع قطباه مكان خط استواء أغلب كواكب المجموعة الشمسية، يمكن رؤية كوكب أورانوس في السماء الأرضية بالعين المجردة مثل كوكب الزهرة والمريخ. (سكاي نيوز)