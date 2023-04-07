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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات جميلة.. ميزة جديدة من "واتس آب" ستثير إعجاب المستخدمين!

Lebanon 24
07-04-2023 | 05:00
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قد يسمح لك تطبيق المراسلة الشهير "واتس آب" قريبا بقفل محادثاتك المباشرة الخاصة، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال البيانات الحيوية، مثل بصمة إصبعك أو رمز المرور.

واكتشف مستخدم ذكي الميزة في تحديث "واتس آب" الذي لم يتم إصداره بعد والذي يتم اختباره حاليا من خلال برنامج Google Play Beta.
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وهذه خدمة اشتراك تمنح مستخدمي "أندرويد" وصولا حصريا إلى الإصدارات الجديدة من التطبيقات المتوفرة على متجر Google Play.
وتظهر لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها على WABetaInfo أن مستخدمي "واتس آب" سيتمكنون من إضافة دردشة إلى قائمة خاصة من "الدردشات المقفلة".
 
وسيتطلب الوصول إلى الرسائل الموجودة بداخله من المستخدم إما إدخال رمز المرور أو البيانات البيومترية الخاصة به، ما يضيف طبقة إضافية من الأمان.
ولن يتم أيضا حفظ أي وسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو، المرسلة داخل الدردشة المقفلة، تلقائيا في معرض الهاتف، ما يساعد على الحفاظ على خصوصيتها أيضا.

وتتوفر هذه الميزة في إصدار "واتس آب" 2.23.8.2، والذي يخضع حاليا لاختبار تجريبي، لكن وجوده يشير إلى أنه سيتم طرحه على تطبيق "أندرويد" قريبا.

وفي الواقع، نظرا لأن معظم أجهزة آبل تدعم أيضا المصادقة البيومترية، من خلال بصمة الإصبع ومعرف الوجه، فمن المحتمل أن تكون متاحة في إصدار App Store أيضا.

ويقال إن ميزات "واتس آب" الأخرى التي يتم اختبارها من خلال برنامج Google Play Beta تشمل القدرة على إرسال رسائل نصية وصوتية يمكن تشغيلها مرة واحدة فقط. (روسيا اليوم)
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