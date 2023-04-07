لحاملي هواتف "أيفون"... إليكم هذا الخبر

قد تضطر قريبا إلى شراء هاتف جديد، اذا كنت مالكا لجهاز "آيفون" قديم يزيد عمره عن 10 سنوات، وذلك لأن آبل تقطع الدعم للعديد من الخدمات عبر الإنترنت، مثل App Store وSiri وMaps، على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل من iOS 11 إلى iOS 11.2.6. لذلك إذا كنت تمتلك جهازا لا يمكنه الترقية إلى iOS 11.3 على أقل تقدير، فسيتم تعطيله إلى حد كبير اعتبارا من أيار 2023.

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وعلى الرغم من أن شركة آبل معروفة بالتوقف عن توفير تحديثات الأخطاء والأمان لأنظمة التشغيل الأقدم، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها بخفض وظائفها بشكل فعال.

وحاليا، يمكن لأي هاتف "آيفون" يعمل بإصدار iOS 11 التحديث إلى iOS 12.5.4 على الأقل، والذي يتضمن "آيفون 5S" والإصدارات الأحدث، لذلك سيظل قادرا على استخدام هذه الخدمات. لكن أولئك الذين لديهم "آيفون 5" أو أقدم ما زالوا عالقين مع iOS 10.3.4، لأن آبل لم تجعل أنظمة التشغيل الأحدث متاحة لتلك الأجهزة.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان الوصول إلى خدمات آبل هذه ستتم إزالته للأجهزة التي تعمل بإصدار iOS 10 أو أقدم أيضا.

وقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات للشركات التي توفر أجهزة "آيفون" أقدم وأرخص تكلفة للموظفين، أو لمستخدمي آبل الذين لا يرغبون في شراء أجهزة جديدة.

وقام مسرّب آبل الموثوق به StellaFudge بتسليم الأخبار عبر "تويتر"، لكنه قال إن iCloud سيستمر في تشغيل أجهزة "آيفون" التي تعمل بنظام iOS 11 إلى iOS 11.2.6.

وكشفت التغريدة أن بعض أجهزة كمبيوتر Mac وأجهزة كمبيوتر Macbook المحمولة وساعات آبل وأجهزة تلفزيون آبل قد يكون لها أيضا إمكانية الوصول إلى الخدمات التي تمت إزالتها.

وهي: أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام macOS 10.13 إلى 10.13.3، ساعات تعمل بنظام watchOS من 4 إلى 4.2.3، أجهزة التلفزيون التي تعمل بنظام tvOS 11-11.2.6.

وتشمل أجهزة Mac وMacbooks التي لا يمكنها تحديث macOS 10.13.3 السابق MacBook (أواخر 2009) وiMac (أواخر 2009) وMacBook Air (أواخر 2010) وMacBook Pro (منتصف 2010) وMac Mini (منتصف 2010). وأي Apple TV حتى الجيل الثالث، والذي تم إصداره في عام 2012، لا يمكنه تحديث tvOS 11.2.6 السابق.



وعلى الرغم من أن التسريبات لا تثبت دائما صحتها، إلا أن مقالا من آبل صدر الشهر الماضي يدعم التسريبات، ويرشد هذا المستخدمين إلى كيفية تحديث البرنامج على جهاز آبل الخاص بهم إذا تلقوا إشعارا يفيد بأن الإصدار الحالي لن يدعم خدمات آبل، مثل App Store وSiri وMaps.

وليس من الواضح حاليا سبب قيام آبل الآن بتقليل وظائف أنظمة التشغيل القديمة، ولكن قد تكون قيد التحضير لتحديث من شأنه كسر الدعم لها، وفقا لـ 9to5Mac.



لكن من غير المرجح أن تؤثر هذه الخطوة على العديد من الأجهزة، حيث أن 8% فقط من أجهزة "آيفون" تستخدم حاليا نظام تشغيل أقدم من نظام التشغيل iOS 15. (روسيا اليوم)