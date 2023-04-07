Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "أندرويد".. "واتساب" يقدّم ميزة "الآيفون"

Lebanon 24
07-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1054976-638164699671153236.jpg
Doc-P-1054976-638164699671153236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمل تطبيق التواصل الفوري "واتساب" على اختبار واجهة جديدة خاصة بالهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد".

ونشر موقع "WABetaInfo" التقني الذي يتابع التطورات في "واتساب" صورة التحديث المرتقب على واجهة التطبيق في الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد".
Advertisement

وقال إن شريط التنقل في أسفل واجهة التطبيق سيكون جوهر التحديث الجديد في "أندرويد"، بحيث يكون مماثلا لذلك الموجود في هواتف "آيفون".

وشريط التنقل في الأسفل موجود حاليا في هواتف "آيفون" فقط، ويضم مهام متعددة هي:

- المكالمات
- وضع الحالة
- خدمة المجتمعات
- الدردشات
لكن هذا الشريط غير موجود حاليا في هواتف "أندرويد"، ويقول الموقع التقني إن الإضافة الجديدة ستجعل من التنقل بين الهواتف التي تعمل بالنظامين أسهل.

كما يسهّل على المستخدمين الوصول بيسر وسرعة إلى المهام الأساسية.

وقال الموقع إن العديد من مستخدمي التطبيق الذين يستعملون هواتف "أندرويد" طالبوا بتصميم جديد لواجهة التطبيق، لكون الواجهة الحالية بحسبهم أصبحت قديمة وليست مريحة في الاستخدام.

وذكر أن الميزة الجديدة قد ترى النور في التحديث الجديد للتطبيق، علما بأنه رصدها في النسخة التجريبية للتطبيق. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2023-04-08
16:00 | 2023-04-08
14:00 | 2023-04-08
11:00 | 2023-04-08
08:11 | 2023-04-08
08:00 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website