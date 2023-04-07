كيف ينام سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية؟

على متن محطة الفضاء الدولية، كل أمرٍ نقوم به هو تجربة علمية بحد ذاته.. حتى النوم. فمن خلال تجربة "دريمز" نقوم بدراسة أنماط نوم رواد الفضاء ومدى تأثير الجاذبية الصغرى على صحة أدمغتنا ونشاطها أثناء النوم.
أشارككم هذه الصور من المكان الذي أنام فيه على متن المحطة. pic.twitter.com/yvKTYezWIY
— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 7, 2023
على متن محطة الفضاء الدولية، كل أمرٍ نقوم به هو تجربة علمية بحد ذاته.. حتى النوم. فمن خلال تجربة "دريمز" نقوم بدراسة أنماط نوم رواد الفضاء ومدى تأثير الجاذبية الصغرى على صحة أدمغتنا ونشاطها أثناء النوم.
أشارككم هذه الصور من المكان الذي أنام فيه على متن المحطة. pic.twitter.com/yvKTYezWIY