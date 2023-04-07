كيف ينام سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية؟

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عبر صفحته على تويتر، صوراً حديثة من المكان الذي ينام فيه على متن محطة الفضاء الدولية.



وغرد النيادي قائلا: "على متن محطة الفضاء الدولية، كل أمرٍ نقوم به هو تجربة علمية بحد ذاته.. حتى النوم. فمن خلال تجربة "دريمز" نقوم بدراسة أنماط نوم رواد الفضاء ومدى تأثير الجاذبية الصغرى على صحة أدمغتنا ونشاطها أثناء النوم".



وكتب رائد الفضاء الإماراتي الذي يستعد لمهمة تاريخية للسيرة خارج المحطة الدولية "أشارككم هذه الصور من المكان الذي أنام فيه على متن المحطة".

على متن محطة الفضاء الدولية، كل أمرٍ نقوم به هو تجربة علمية بحد ذاته.. حتى النوم. فمن خلال تجربة "دريمز" نقوم بدراسة أنماط نوم رواد الفضاء ومدى تأثير الجاذبية الصغرى على صحة أدمغتنا ونشاطها أثناء النوم.



أشارككم هذه الصور من المكان الذي أنام فيه على متن المحطة. pic.twitter.com/yvKTYezWIY — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 7, 2023 Advertisement