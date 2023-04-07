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تكنولوجيا وعلوم

"سبيس إكس" تجري أول رحلة تجريبية للصاروخ العملاق

Lebanon 24
07-04-2023 | 23:00
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تعتزم شركة "سبيس إكس" لصناعة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، إجراء بروفة عامة الأسبوع المقبل على عملية إطلاق صاروخها العملاق "ستارشيب" المعدّ لنقل بشر إلى القمر والمريخ، تمهيداً لرحلة مدارية تجريبية قد ينفذها في الأسبوع التالي.
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وأوضحت شركة الصناعات الفضائية على تويتر أن "ستارشيب" أصبح "مكتملاً"، وأرفقت التغريدة بصور للصاروخ يظهر كل طبقاته، علماً أن الأولى والثانية منها لم تجرِ حتى الآن، إلا رحلات تجريبية منفصلة.

وأضافت أن "الفريق يعمل على إجراء بروفة على عملية الإطلاق الأسبوع المقبل، تليها أول رحلة تجريبية متكاملة لـ"ستارشيب" بعد نحو أسبوع، في انتظار الموافقات التنظيمية".

 وتحتاج "سبايس إكس" إلى ضوء أخضر من الهيئة الناظمة الأميركية للطيران المدني قبل إجراء الرحلة.

واجتازت "سبايس إكس" في فبراير محطة مهمة في تطوير صاروخها العملاق من خلال إنجازها في قاعدتها في بوكا تشيكا بأقصى جنوب تكساس تجربة لافتة على الأرض لمحركات "رابتور" الثلاثة والثلاثين في الطبقة الأولى للصاروخ المسماة "سوبر هيفي" والبالغ علوها 69 متراً.
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