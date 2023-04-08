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تكنولوجيا وعلوم

أول عربي يسير في الفضاء... "لحظة تاريخية"!

Lebanon 24
08-04-2023 | 05:00
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سيكون رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي يسير في الفضاء، وفق ما أعلنه بنفسه، في تغريدة على تويتر.

وكتب النيادي، الموجود حاليا في محطة الفضاء الدولية، على صفحته "اختيارك كأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء إلى جانب رائد فضاء ناسا ستيفن بوين، شرف ومسؤولية كبيرة".

ثم تابع "أنتظر بفارغ الصبر هذه اللحظة التاريخية، التي تدربت عليها بشكل مكثف في مركز جونسون للفضاء"

وقال النيادي،  إنه يريد تمثيل بلده الإمارات أحسن تمثيل وكتب "أتطلع إلى تمثيل بلدي ومواصلة الرحلة الاستثنائية التي بدأتها أجيال من رواد الفضاء قبلي".

وأرفق رائد الفضاء العربي، صورة لتغريدته وهو بجانب رائد آخر، وصورة أخرى وهو جالس إلى جانب بدلتين من بدلاته التي سيستخدمها للخروج من المركبة في أولى خطواته في الفضاء.
 
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