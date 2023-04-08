أول عربي يسير في الفضاء... "لحظة تاريخية"!

اختياري لأكون أوّل رائد فضاء عربي يقوم بمهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية فخر كبير، وفي الوقت ذاته مسؤولية كبرى..
أنتظر هذه اللحظة التاريخية التي تتوّج سنوات من التدريبات بمختبر الطفو المحايد في ناسا.. وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي لتمثيل وطني، ومتابعة مسيرة استثنائية بدأتها… pic.twitter.com/UmadHGdCTm
— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 6, 2023
اختياري لأكون أوّل رائد فضاء عربي يقوم بمهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية فخر كبير، وفي الوقت ذاته مسؤولية كبرى..
أنتظر هذه اللحظة التاريخية التي تتوّج سنوات من التدريبات بمختبر الطفو المحايد في ناسا.. وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي لتمثيل وطني، ومتابعة مسيرة استثنائية بدأتها… pic.twitter.com/UmadHGdCTm