مايكروسوفت تطلق 3 مزايا جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي

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بدأت شركة مايكروسوفت في استخدام ثلاث مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative artificial intelligence)، لتحسين الخدمات والتطبيقات التي تقدمها.وتستند المزايا الجديدة على استخدام النماذج اللغوية الضخمة LLMs، التي تم الكشف عنها لأول مرة في شباط الماضي مع إطلاق خدمة "بينج شات" للبحث الحواري، وهي تقنية تم تطويرها بالتعاون مع شركة OpenAI المتخصصة في تطوير النماذج الذكية.وأضيفت ميزة ذكاء اصطناعي للكتابة داخل النسخة التجريبية من لوحة مفاتيح مايكروسوفت لهواتف أندرويد SwiftKey Beta، وستساعد هذه الميزة المستخدمين على كتابة النصوص بشكل أسرع وأكثر دقة.وتم إضافة ميزة المساعد الذكي للكتابة Copilot داخل خدمة تدوين الملاحظات OneNote، وهي ميزة تقدم اقتراحات وأفكار للنصوص التي يقوم المستخدم بكتابتها. وفي متصفحها للويب Edge، بدأت ميزة إنشاء الصور بالأوامر النصية Image Creator في الوصول إلى المستخدمين، حيث يمكن لهم إنشاء الصور بسرعة باستخدام أوامر نصية بسيطة.وتأتي هذه المزايا الجديدة كجزء من استراتيجية مايكروسوفت للاستفادة من التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدمين وتحسين منتجاتها وخدماتها.وبدأ بعض مستخدمي الإصدار التجريبي من لوحة مفاتيح "سويفت كي" في استقبال الميزة الجديدة، والتي تظهر في شكل شعار "بينج شات" في لوحة المفاتيح. وبالضغط عليه يمكن للمستخدمين الوصول إلى 3 أوضاع للاستخدام، أحدها للبحث Search والآخر لإعادة الصياغة Tone mode والثالث للبحث الحواري Chat mode.تم إضافة ميزة جديدة في الإصدار التجريبي من لوحة المفاتيح "سويفت كي" لهواتف أندرويد، وتتمثل هذه الميزة في إضافة شعار "بينج شات" إلى اللوحة، الذي يتيح للمستخدمين البحث باستخدام محرك بحث بينج دون الحاجة إلى فتح التطبيق أو المتصفح.وبالنسبة للوضعين الثاني والثالث، فإن وضع Tone يسمح للمستخدم بإعادة صياغة النصوص بأساليب مختلفة، بينما يدعم وضع البحث الحواري Chat mode البحث في الوقت الفعلي عن طريق إجراء محادثات مع بوت يستجيب بالإجابات المناسبة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزات تدعم اللغة الإنكليزية فقط.يمكن للمستخدم في وضع البحث الحواري Chat استخدام خدمة "بينج شات" بشكل كامل، حيث يتم فتح نافذة جديدة تظهر فوق تصميم لوحة المفاتيح وتتيح للمستخدم إجراء البحث وتبادل الرسائل مع المستخدمين الآخرين، وذلك بنفس واجهة الاستخدام التقليدية للخدمة.تجري مايكروسوفت حالياً تجربة لإضافة المساعد الذكي "كوبايلوت" إلى خدمة تدوين الملاحظات "ون نوت"، حيث سيساعد المساعد في كتابة المسودة الأولية لموضوع ما، وإنشاء قوائم أفكار مختلفة في مجال معين، وتلخيص النصوص، وفق ما ذكرت الشركة في بيان.ومن المتوقع أن تسهل هذه الخاصية على المستخدمين تدوين ملاحظاتهم وأفكارهم بشكل أسرع وأكثر فعالية.تظهر الميزة الجديدة في شكل قائمة جانبية، يمكن للمستخدم من خلالها التفاعل مع المساعد الذكي "كوبايلوت"، والتحدث معه حول المسودات والأفكار التي يرغب في إنشائها، ويتميز هذا الشكل بالتشابه مع تطبيقات مايكروسوفت المكتبية Microsoft 365.وأعلنت شركة مايكروسوفت في بيان، تعميم ميزة جديدة في متصفحها Edge، وهي إمكانية إنشاء الصور من الأوامر النصية داخل القائمة الجانبية للمتصفح.وتتيح ميزة إنشاء الصور من الأوامر النصية Image Creator لمستخدمي متصفح Edge إمكانية إنشاء صور من النصوص المكتوبة في الصفحات الإلكترونية.وتمكّن هذه الميزة من تخصيص الصور التي ينشؤونها بشكل كامل، بما في ذلك اختيار اللون والخط والحجم والتنسيق العام للصورة. كما تتيح أيضاً حفظ الصور المنشأة ومشاركتها بسهولة مع الآخرين.وتم تجريب الميزة الجديدة على عينة محدودة من المستخدمين خلال الشهر الماضي، وتم الآن إتاحتها للجميع في متصفح Edge. وتأتي هذه الميزة كجزء من جهود مايكروسوفت لتحسين تجربة المستخدمين على منصاتها الرقمية، وتجعل من الأسهل والأكثر فعالية إنشاء صور ومحتوى إبداعي من النصوص المكتوبة.