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تكنولوجيا وعلوم
اكتشاف علمي مذهل.. هنا يتم تحزين ماء الأرض
Lebanon 24
08-04-2023
|
08:11
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يصل العلم يوميا لمزيد من الاكتشافات المذهلة حول الأرض، حيث يتم الحديث في الوقت الحالي عن وجود محيط هائل من الماء مخفي تحت القشرة الأرضية.
وبحسب موقع "إندي 100"، اكتشف العلماء أن الماء يتم تخزينه داخل صخرة تدعى الرينغو ودايت.
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وقال عالم الجيوفيزياء ستيف جاكوبسن: "تشبه الرينغو ودايت الإسفنج، يمتص الماء، هناك شيء مميز جدا للتركيب البلوري للرينغو ودايت الذي يسمح لها بجذب الهيدروجين وحبس الماء".
وأكد عالم الجيوفيزياء أن ما توصلوا إليه في دراستهم دليل على دورة المياه حول الأرض بأكملها، وبالتالي سيساعد على تفسير وجود الكمية الهائلة من الماء السائل على سطح الكوكب، والتي ظل العلماء يبحثون عنها على مدار عقود طويلة.
وإذا احتوت الرينغو ودايت على 1 بالمئة فقط من الماء، فهذا يعني أن هناك ثلاثة أضعاف أكثر من المياه الموجودة تحت سطح الأرض مما هو موجود على سطحها.
وهذا الاكتشاف قد يساهم في معرفة أصل الماء على الكوكب، ويساعد بتحديد مصادر البحار والمحيطات، وبالتالي فهم الحياة على كوكب الأرض بطريقة أفضل. (سكاي نيوز عربية)
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