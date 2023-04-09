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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف مواصفات هاتف "أبل" القادم "15 برو"

Lebanon 24
09-04-2023 | 02:00
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كشفت تسريبات تقنية جديدة عن تفاصيل تتعلق بمزايا هاتف أبل القادم من طراز "آيفون 15 برو".
وبحسب موقع 9to5mac المتخصص بالأخبار التقنية، فإن هاتف "آيفون 15 برو" سيحصل على ترقيات عديدة مقارنة بالنماذج السابقة، أبرزها غلاف التيتانيوم الذي سيغطي الهاتف بشكل مستدير الحواف.
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كذلك سيكون نتوء الكاميرا أكثر سمكا، إلى جانب عدسات بارزة أكبر من تلك المدمجة في طراز "آيفون 15 برو ماكس".

 
وسيحتوي هاتف "أبل" الجديد على تقنية مستشعر جديدة تماما من شأنها التقاط المزيد من الضوء، وتقليل التعرض المفرط أو الناقص له عبر إعدادات معينة.


ويشاع أيضا أن "آيفون 15 برو" سيدعم منفذا من نوع "يو إس بي- سي"، لتسريع عملية شحن الهاتف، وسيودع الأزرار البارزة، باستبدالها بأخرى تستجيب باللمس الخفيف.
وبالنسبة للألوان، فسيأتي الهاتف بلون أحمر غامق، بالإضافة إلى الأبيض والأسود والذهبي.

أما أبعاد الهاتف فستكون 146.47 و70.46 و8.24 ميلي لكل من الطول والعرض والسُمك. (سكاي نيوز)
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